Wizz Air lanseaza noi zboruri catre Praga si Sevilla, cu bilete de la 19,99 euro

Biletele pentru noile rute sunt deja puse la vanzare si pot fi rezervate de la 89 de lei (19,99 euro) pe site-ul operatorului aerian. Operarea zborurilor catre Praga va incepe la 1 iulie 2020, in zilele de luni, miercuri si vineri, iar zborurile catre Sevilla vor debuta pe 4 iulie 2020, marti si sambata, la preturi ce pornesc de la 139 de lei (29,99 euro).Noul aparat de zbor va determina cresterea flotei companiei din baza de la Bucuresti la 13 aeronave in 2020, in timp ce numarul avioanelor alocate de Wizz Air bazelor sale din Romania va ajunge la 30, iar numarul de angajati va urca la 1.100. De asemenea, alocarea noii aeronave va permite si cresteri de frecvente spre rute populare. Astfel, numarul de zboruri catre Roma Ciampino va ajunge la 13, de la 10; catre Madrid - la 10, de la 7; catre Bologna - la 9, de la 7. La Bruxelles Charleroi numarul de zboruri va urca la 11, de la 9, in timp ce spre Geneva acestea vor ajunge la 4, de la 3."Wizz adauga constant noi rute retelei sale din Romania. In a doua parte a anului 2019, compania a anuntat noi destinatii catre Londra Southend, Edinburgh sau Lyon, care le ofera pasagerilor din Romania noi oportunitati de a calatori in Anglia, Scotia si Franta. Compania ofera acum 152 de rute spre 20 de tari, de pe 10 aeroporturi locale si de curand a aniversat 50 de milioane de pasageri transportati din Romania si 20 de milioane de pasageri din Bucuresti, ambii pasageri norocosi primind vouchere in valoare de 250 de euro pentru zborurile Wizz Air. Wizz Air este dedicata pietei din Romania si ofera spre vanzare in 2020 aproape 11 milioane de locuri, ceea ce reprezinta o crestere cu 10% de la an la an", se arata in comunicat.Wizz Air aminteste ca Praga este unul dintre cele mai interesante orase din Europa, clasat in top 10 cele mai vizitate capitale de pe continent. Binecunoscut pentru reperele sale istorice precum Podul Charles deasupra raului Vltava, Castelul Praga sau frumoasa piata a orasului vechi cu Ceasul Astronomic, Praga poate oferi, de asemenea, o imagine a designului si arhitecturii contemporane, Dancing House fiind unul dintre reperele orasului. Pasionatii de gastronomie se vor simti ca acasa la Praga, orasul fiind renumit pentru marea sa varietate de bere si mancarea gustoasa. Astfel, destinatia ofera o calatorie autentica in istorie, dar permite, in acelasi timp, momente de relaxare in croazierele de pe Vltava.Pe de alta parte, Sevilla, capitala regiunii Andaluzia din Spania, ofera tot ce este mai bun din cultura latina. Lista de obiective obligatoriu de vizitat include locuri precum emblematica Giralda (clopotnita Catedralei), Bazilica La Macarena, Centro Ceramica Triana sau raul Guadalquivir si gradinile pline de farmec ale regiunii, se precizeaza in documentul citat."Suntem bucurosi sa anuntam aeronava cu numarul 13 din flota Wizz Air din Bucuresti, precum si doua noi rute. Sevilla este o destinatie complet noua pentru reteaua Wizz Air si o lansam din Bucuresti incepand cu iulie 2020 impreuna cu Praga, despre care stim ca este foarte apreciata de turistii romani. Astfel, ramanem dedicati pietei din Romania si oferim noi oportunitati de calatorie interesante catre cele mai atractive destinatii din Europa si nu numai. Echipajul nostru profesionist si prietenos va intampina in curand pasagerii la bordul noii aeronave Airbus A321 ce va incepe sa opereze in Romania din vara anului viitor", a declarat Paulina Gosk, Corporate Communications Manager la Wizz Air.Wizz Air este cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, care opereaza o flota de 120 aeronave Airbus A320 si A321 si ofera mai mult de 700 de rute de la 25 de baze, ce asigura conexiunea intre 153 de destinatii din 44 de tari. La Wizz Air o echipa de peste 5.000 de profesionisti in aviatie livreaza servicii superioare si tarife foarte scazute, ceea ce face ca Wizz Air sa fie alegerea preferata a 38 de milioane de pasageri in ultimele 12 luni. Wizz Air este listata la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ si este inclusa in calculul indicilor FTSE 250 si FTSE All-Shares.Wizz Air este membra a Asociatiei Internationale a Transporturilor Aeriene (IATA) si a Operational Safety Audit (IOSA), companie de referinta la nivel global in ceea ce priveste recunoasterea sigurantei companiilor aeriene. Toate zborurile Wizz Air sunt operate cu aeronave Airbus A320, cu 180 de locuri, sau A321, cu 230 de locuri.