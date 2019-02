7 pasi importanti pe care ii urmeaza o firma de servicii funerare profesionista

1. Apelul

2. Stabilirea datei pentru inmormantare

3. Obtinerea unui ajutor de deces

4. Transportul

5. Imbracamintea si obiectele traditionale

6. Aranjamente de flori

7. Ziua inmormantarii

Astfel, cea mai buna solutie este sa facem apel la o firma de servicii funerare din sectorul in care locuim, care se va ingriji de organizarea inmormantarii in cel mai mic detaliu.Iata care sunt cei mai importanti 7 pasi, pe care o firma de servicii funerare cu experienta ii va urma de fiecare data:De indata ce persoana in cauza s-a stins din viata, va trebui sa anuntam acest lucru, fie la 112, fie sa anuntam firma de servicii funerare din sectorul in care locuim.Aceasta proximitate le va permite angajatilor casei de pompe funebre sa se deplaseze cu rapiditate la domiciliu. Astfel, daca locuim in Bucuresti, in zona Colentina sau Obor, va trebui sa contactam o firma de servicii funerare sector 2.Impreuna cu firma de servicii funerare sector 2 va trebui sa stabilim atat detaliile referitoare la data in care va avea loc inmormantarea, cat si biserica in care se va tine slujba.Aceasta este si etapa in care se stabileste locul de veci. In cazul in care nu ati achizitionat inca un loc de veci, firma de servicii funerare il poate concesiona la cimitirul ales de dumneavoastra.In lege este stipulat ca persoanele asigurate, pensionarii si membrii de familie ai acestora au dreptul la un ajutor de deces, acordat de catre stat.Acesta a fost majorat la inceputul acestui an, insa pentru obtinerea sa va fi nevoie de un certificat medical constatator de deces, care poate fi eliberat doar de catre un cadru medical autorizat in acest sens, care va fi pus la dispozitie de catre firma de servicii funerare sector 2.Firma de servicii funerare va asigura transportul persoanei decedate atat la morga, cat si la capela si cimitir. De asemenea, aceasta va poate pune la dispozitie si servicii de repatriere a persoanelor decedate, in cazul in care decesul a survenit intr-o alta tara.De cele mai multe ori, familia este cea care alege atat sicriul, cat si hainele persoanei trecute in nefiinta. Conform bugetului stabilit, firma de servicii funerare sector 2 va poate pune la dispozitie atat o gama larga de sicrie si accesorii, cat si obiectele traditionale folosite la inmormantarile crestin-ortodoxe.Proximitatea firmei de servicii funerare sector 2 le va permite sa confectioneze si sa livreze rapid orice fel de aranjamente florale, fie ca este vorba de coroane cu mesaj personalizat, jerbe sau buchete.In aceasta zi se vor oficia slujba de inmormantare si parastasul (pomenirea) . O firma de servicii funerare cu experienta in acest domeniu, precum Casa Bucur, la care puteti apela accesand www.funerarii-bucuresti.ro/ va avea grija ca dumneavoastra sa aveti la dispozitie pachete complete pentru inmormantare, de dulce sau de post, alaturi de obiectele traditionale.De asemenea, casa de pompe funebre va poate pune la dispozitie si propria sala intr-un restaurant, unde, alaturi de cei apropiati, puteti cinsti cum se cuvine memoria celui plecat in lumea celor drepti.