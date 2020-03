Colliers: Economia bazata pe servicii din Bucuresti, printre cele mai izolate de epidemia de COVID-19 din Europa

Acest lucru se datoreaza in mare masura economiei bazate pe servicii IT, stiintifice si profesionale din Capitala, similara unor mari capitale europene precum Dublin, Paris si Londra.Totusi, gradul ridicat de integrare al Romaniei in ciclurile globale de productie sugereaza ca economia va intampina presiuni semnificative in perioada urmatoare, avand in vedere tendintele globale."Chiar daca piata de birouri din Bucuresti pare sa fie un pic mai izolata de problemele care afecteaza economia globala, acest lucru nu inseamna ca nu am putea vedea o crestere a ratei de neocupare a pietei de birouri sau o presiune suplimentara pe chirii. Cu toate acestea, cifrele sugereaza ca, in cazul unui scenariu negativ, cel putin Bucurestiul ar ajunge sa sufere mult mai putin decat alte piete de birouri sau isi va reveni mai repede ulterior", a declarat Silviu Pop, Head of Research in cadrul Colliers International. De asemenea, desi mai degraba relevant pentru economia locala decat pentru piata de birouri, Bucurestiul depinde foarte mult de administratia publica.Pe de alta parte, statutul Romaniei, de economie destul de mica si destul de deschisa, inseamna ca pietele imobiliare nu vor ramane imune la tendintele globale. Impactul asupra segmentului de logistica va fi probabil mai serios, avand in vedere ca productia a fost afectata in mod semnificativ de oprirea in ultimele saptamani a productiei din China si, de asemenea, luand in considerare dependenta Romaniei de sectorul auto, dar totul va depinde foarte mult de cat de mult va dura aceasta situatie."China este un furnizor major de piese care sunt apoi utilizate intr-o varietate de subsectoare interne, inclusiv productie. Numai anul trecut, Romania a importat circuite imprimate in valoare de 226 de milioane de euro din China, jumatate din importurile totale. In consecinta, o mare parte a sectorului de productie va simti efectele, dupa un 2019 temperat. Iar acesta este numai unul dintre canalele de impact asupra economiei romanesti, cererea mai mica din partea altor parteneri din Franta si Germania urmand sa influenteze de asemenea companiile locale", adauga Silviu Pop.Desi impactul COVID-19 asupra economiei in general si a pietei imobiliare in particular este extrem de incert, o certitudine este ca sectoarele de retail si de agrement sunt printre cele mai afectate pe termen scurt, conform analizei Colliers. La nivel global, scenariul cel mai bun ar fi o evolutie neutra a economiei in cursul anului, cu scaderi in trimestrul doi si poate si in trimestrul trei, cu socuri imobiliare limitate in principal la segmentele hotelier, retail, logistica si productie, care depind de marfuri non esentiale sau de lantul de aprovizionare din China.Intr-un scenariu mediu din punctul de vedere al impactului, recuperarea ar fi vizibila cel mai devreme in primul trimestru din 2021, cu un impact mai amplu asupra pietelor de birouri dependente de companii dintre cele mai expuse (de exemplu, companii aeriene, operatori de turism, organizatori de evenimente, banci, asiguratori, investitori sau companii de energie).Pietele de capital vor inregistra o stagnare a activitatii, insa companiile care au la baza activitati pe termen lung vor continua sa faca miscari pe pietele mai sigure, in special in active din zona de retail, spatii industriale si logistice, birouri si rezidentiale.In functie de scenariu, companiile care aduc valoare adaugata vor opta pentru o abordare precauta, de tipul "asteapta si vezi ce se intampla", pana cand pretul si disponibilitatea si costul capitalului devin mai clare.Pentru investitorii transfrontalieri, volatilitatea cursului de schimb prevazuta pentru trimestrul doi si trei din acest an, precum si incapacitatea de a accesa fizic activele vor conduce la o restrangere a activitatii.Consultantii Colliers International ofera sfaturi relevante si cele mai bune practici legate de serviciile chiriasilor in aceste momente exceptionale, in cadrul sectiunii dedicate COVID-19 de pe website-ul companiei, care va fi actualizata constant in timpul epidemiei pentru a ramane relevanta. Consultantii Colliers isi propun sa abordeze mai multe aspecte, de la asistenta angajatilor la strategii imobiliare pana la continuitatea afacerii, pentru a sustine mediul de afaceri si societatea in general pentru a se adapta mai usor la contextul actual.Raportul Colliers International ofera informatii bazate in principal pe datele companiei, care pot fi utile in anticiparea tendintelor din sectorul imobiliar.Cu toate acestea, nu exista garantie privind acuratetea datelor si nici nu este aplicabila raspunderea pentru neglijenta in legatura cu prognozele, cifrele sau concluziile cuprinse in acest raport, iar acestea nu trebuie sa fie folosite ca baza pentru investitii sau pentru alte scopuri.Izbucnirea Coronavirus (COVID-19), declarata de Organizatia Mondiala a Sanatatii drept "Pandemie Globala" din 11 martie 2020, a avut un impact asupra activitatii pietei in multe sectoare, creand un set de circumstante fara precedent pe care ar putea sa se bazeze o analiza.Raportul Colliers International nu constituie si nu trebuie tratat ca recomandare pentru investitii, sau pentru evaluare si oferta de vanzare-cumparare de proprietati. Avand in vedere impactul viitor necunoscut pe care COVID-19 l-ar putea avea asupra variabilelor legate de oferta, cerere si preturi pe piata imobiliara, orice raport si analiza sunt mult mai predispuse la incertitudinea pietei, in ciuda eforturilor de a ne mentine o raportare solida si obiectiva.