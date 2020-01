Consiliul Concurentei a autorizat preluarea Sano Vita de catre Roho Healthy Food Investments

Roho Healthy Food Investments este parte a fondului american de investitii Highlander Partners. In Romania, de fondul de investitii este prezent prin intermediul grupului Ares, furnizor de servicii medicale.Sano Vita comercializeaza produse vegetariene (fulgi, paste si alte derivate ale cerealelor integrale, fructe uscate, seminte etc.) si produse apicole.In urma analizei acestei concentrari economice, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaƒneasca sau pe o parte a acesteia si nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurential normal.Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta, www.consiliulconcurentei.ro, dupa eliminarea informatiilor cu caracter confidential.