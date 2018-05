Cum sa-ti organizezi mai usor spatiul de lucru, folosind dulapuri metalice?

dulapuri pentru organizarea medicamentelor si a instrumentelor medicale;

dulapuri ignifuge termorezistente pentru depozitarea substantelor toxice/periculoase si a produselor ce impun conditii speciale de pastrare;

dulapuri pentru depozitarea obiectelor de curatenie etc.

Dar dulapurile metalice sunt piese de mobilier foarte versatile care, datorita durabilitatii si rezistentei lor, pot fi folosite inclusiv in alte domenii, precum: domeniul tehnic, industrial, comercial, in cadrul anumitor depozite sau fabrici etc.Asadar, iata un scurt ghid despre cum sa-ti organizezi mai usor spatiul de lucru, in functie de domeniul tau de activitate:Pentru zile cat mai usoare si productive la birou, apeleaza la ajutorul unor dulapuri speciale care sa-ti eficientizeze accesul la documente - organizandu-le, depozitandu-le si arhivandu-le inteligent.Dulapurile metalice pentru birou sunt de obicei fabricate din tabla de otel de prima calitate si sunt configurate cu numeroase spatii special concepute pentru cerintele unei companii.Astfel de modele permit sortarea si aranjarea dosarelor sau a bibliorafturilor ce pot ocupa inutil mult spatiu, incurcandu-ti activitatea si flow-ul de lucru!Pentru depozitarea in siguranta a unor obiecte mai voluminoase sau numeroase, alege dulapuri cu sertare pentru uz industrial, prevazute cu usi intarite si incuietoare sigura. Iata ce optiuni ai:In primul rand, foloseste un astfel de dulap pentru a depozita obiecte sau documente ce prezinta o importanta majora pentru afacerea ta.In al doilea rand, poti apela la dulapuri metalice prevazute cu seif sau tip cuseta pentru a-ti lasa in siguranta lucrurile personale pe durata programului de lucru, fara a le duce grija (geanta, portofelul, haine/uniforme).In al treilea rand, acest tip de dulapuri (tip vestiar, cu mai multe compartimente) este potrivit si pentru magazine vaste, cluburi sportive, spatii comerciale sau anumite locuri publice.NOU! De pe site-ul OfficeClass.ro , magazinul de birotica si papetarie online nr. 1 in Romania, poti cumpara dulapuri metalice la cel mai bun raport calitate-pret, cu plata in rate fara dobanda!Aici ai o gama variata de produse, numai de la producatori de top, cum ar fi +Plus Mobilier sau fabricate in Italia. In functie de spatiul de care dispui, poti alege dulapuri de diferite dimensiuni, cu usi batante, glisante sau pliabile, cu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 rafturi.Iar raportandu-te la specificul activitatii tale, ai posibilitatea sa optezi pentru dulapuri standard sau personalizate, gri sau colorate, care sa se potriveasca perfect cu imaginea companiei tale.