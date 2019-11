Elcen avea de recuperat de la RADET datorii de aproximativ 3,66 miliarde de lei

De asemenea, RADET inregistreaza obligatii curente de 305,3 milioane de lei, din care 155,107 milioane de lei restante din perioada aprilie-iulie 2019.Detaliat, Elcen are de recuperat pe luna aprilie 36,698 milioane de lei, iar RADET are o intarziere de 97 de zile la plata acestei facturi. Pe luna mai, RADET are de plata 45,037 milioane lei si a intarziat 65 de zile. Pe iunie, restanta este 38,337 milioane lei si intarzierea la plata este de 36 de zile, iar factura pe iulie este de 35,035 milioane lei si exista 7 zile de intarziere la plata.In plus, 120,302 milioane de lei reprezinta facturi in termenul scadent, din perioada august-octombrie 2019.Totodata, valoarea estimata a energiei termice livrate in perioada 1-10 noiembrie 2019 este de 29,891 milioane de lei.RADET a intrat in insolventa in octombrie 2016, iar luni, 11 noiembrie, Curtea de Apel Bucuresti a decis luni intrarea definitiva a regiei in faliment. Acest lucru nu va duce la sistarea furnizarii energiei termice de catre Elcen, atata timp cat plata acesteia va fi asigurata de catre Primaria Municipiului Bucuresti, potrivit unui comunicat remis de Elcen luni seara.La randul sau, ministrul Economiei si Energiei, Virgil Popescu, a afirmat, luni, pentru AGERPRES, ca nu exista niciun risc ca bucurestenii sa ramana fara caldura, iar Primaria Capitalei trebuie sa gaseasca o solutie prin ce companie sau prin ce serviciu sa preia energia termica de la Elcen.