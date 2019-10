Experimentul RADET: Bucurestenii, in fata celei mai dificile ierni din ultimii 30 de ani

Analiza Frames.

O intrebare la care raspunsul este greu de dat, avand in vedere starea critica in care se afla reteaua de termoficare si diferendul in justitie pe seama datoriilor neachitate, intre RADET si ELCEN.Dincolo de asigurarile edililor, de promisiunile cu iz electoral, singura sansa ca bucurestenii sa nu tremure de frig este ca noul guvern sa treaca problema RADET pe lista prioritatilor, afirma analistii de la Frames, intr-o radiografie a situatiei din sistemul de termoficare al Bucurestiului.. O expresie a unui personaj politic care a condus destinele Capitalei o buna perioada de timp si de care bucurestenii isi aduc aminte cu teama, in fiecare iarna.Iarna lui 2019 se anunta a fi una extrem de dificila. Dincolo de prognozele meteo alarmiste, marea problema o reprezinta reteaua de termoficare care a ajuns la un nivel de degradare fara precedent in ultimii 30 de ani.A doua cea mai extinsa retea de termoficare urbana din lume, dupa Moscova, cu peste 950 de kilometri de retea primara, 2.900 km de retea secundara si peste 1.000 de puncte si module termice, se afla in prezent intr-o situatie critica.Potrivit analizei Frames, mai mult de 80% din conductele termice ale RADET au o vechime de peste 25 de ani si trebuiau, de acum 10 ani, sa fie inlocuite. Astfel s-a ajuns ca, aproape zilnic, multe dintre ele sa crape, iar racirea vremii si inceperea furnizarii caldurii vor accentua acest fenomen."Iarna trecuta au fost peste 3500 de avarii si zeci de mii de bucuresteni au inghetat in case. In conditiile unei subfinantari cronice, cei de la RADET abia daca au reusit in acest an sa schimbe cateva dintre conducte si sa repare o parte din retea. O parte infima, de numai cateva procente", arata analiza Frames.O dovada ca reteaua de termoficare a ajuns intr-un punct critic o reprezinta situatia apei de adaos, cea care asigura presiunea necesara pentru ca apa calda si caldura sa ajunga in apartamentele bucurestenilor.ELCEN a ajuns in situatia de a pompa aproape 2000 de tone/ora, in conditiile in care in 2016 cantitatea nu depasea 1200 de tone. In 2017, pentru a mentine presiunea in conducte, ELCEN a crescut nivelul la 1600 de tone, iar in 2018 s-a ajuns la 2000 de tone.Statisticile ELCEN arata ca presiunea din conductele tur in sezonul de iarna a scazut progresiv de la valori de 8 - 9 bari la 3,5 - 4 bari si debitul de apa de adaos a crescut progresiv de la valori de 800 t/h la 2600 t/h.Cresterea volumului de apa de adaos atrage o degradare si mai mare a retelei de termoficare, pentru ca vine insotita de reactivi chimici care corodeaza conductele si limiteaza debitele de agent termic livrate. In plus, peste nivelul de 2000 de tone/h se intra intr-o zona periculoasa, existand riscul de avarii majore."Functionarea in aceste conditii produce efecte distructive asupra agregatelor producatoare, in special asupra CAF-urilor, conducand la indisponibilizari repetate a acestora cu efecte negative asupra alimentarii cu energie termica a consumatorilor si limiteaza debitele de agent termic livrate", declara, recent, Claudiu Cretu, administrator special al ELCEN."In esenta, desi ELCEN si RADET fac toate eforturile pentru a mentine presiunea la un nivel constant, a devenit o sarcina extrem de dificila sa livreze apa calda si caldura la parametri normali. In conditiile in care conductele sunt foarte vechi, ruginite si pline de gauri, mare parte din apa se scurge in pamant", afirma Adrian Negrescu, managerul Frames.RADET a inceput deja sa furnizeze caldura la unele institutii, spitale, scoli, gradinite si camine de batrani. Intre timp, de luni, 28 octombrie, regia a inceput si probele tehnologice pentru furnizarea caldurii in cele peste 560.000 de apartamente.Potrivit analistilor, misiunea va fi una extrem de dificila, avand in vedere starea retelei.Chiar daca Primaria Capitalei, RADET si premierul demis promit ca bucurestenii vor trece cu bine iarna si ca exista toate resursele necesare alocate, semnele de intrebare, cel putin din punct de vedere tehnic, raman in vigoare."Cu un personal subdimensionat raportat la gravitatea situatiei, fara logistica necesara pentru a interveni rapid in perspectiva sezonului de iarna, pentru RADET urmeaza o misiune aproape imposibila. Daca anul trecut au fost peste 3500 de avarii, nu este exclus ca acest record sa fie depasit. Pentru bucuresteni, asta s-ar traduce in zile in sir fara apa calda si caldura, in plina iarna", arata analiza Frames.Oficialii din Ministerul Energiei declarau, recent, ca cel putin din punct de vedere al gazului necesar pentru asigurarea incalzirii Capitalei, ELCEN a negociat cu ROMGAZ cantitatile necesare."Cum trecem aceasta iarna? Contractul de gaz: aveti asigurat intreg combustibilul necesar pentru aceasta iarna. ELCEN a reusit sa negocieze cu ROMGAZ cantitatile necesare, in integralitate, acoperind si problema dezechilibrelor pe care le genereaza variatiile de temperatura. Este un contract bun, un contract corect, care asigura stabilitate pentru aceasta iarna. (...) Avem toate conditiile si va garantez ca nu va vom crea nicio dificultate in asigurarea energiei termice necesare pentru populatie", a declarat Doru Visan, secretar de stat in Ministerul Energiei.RADET se afla in prezent in faliment, iar existenta regiei este posibila doar pentru ca declararea falimentului a fost contestata in instanta. Daca contestatia va fi respinsa, falimentul va intra in vigoare, iar activitatea acesteia va fi preluata de noile societati infiintate de Municipalitate.Cum de a ajuns RADET in faliment, o regie cu peste 1,2 milioane de clienti, tine de subfinantarea cronica si de dezinteresul autoritatilor. Ani la rand nu s-au facut investitii, sistemul de termoficare fiind ignorat de primarii si oficialii ce s-au perindat la conducerea orasului.Fara o sursa de finantare sigura, RADET a acumulat datorii dupa datorii. In prezent, datoriile istorice catre ELCEN au ajuns la 3,83 miliarde de lei, iar Electrocentrale Bucuresti a fost nevoita sa intre in insolventa din cauza blocajului financiar.Primaria ezita sa plateasca datoria, pentru ca nu isi asuma decat o parte din ea.Astfel s-a ajuns la justitie, Municipalitatea fiind chemata in judecata de catre ELCEN si administratorul special al acesteia, Sierra Quadrant."Primarul Capitalei si echipa de conducere au patentat o metoda extrem de eficienta de a incalzi orasul iarna: nu platesc agentul termic care ajunge in calorifere, nu modernizeaza infrastructura, se uita la apa care se scurge in pamant si apoi solicita ELCEN sa acopere si acele pierderi. (..) Fiecare zi care trece inseamna inca un pas catre catastrofa. Si va asigur ca acea zi va veni, daca cei de la Primarie nu fac nimic", declara, recent, Ovidiu Neacsu, partener fondator Sierra Quadrant.In cealalta tabara, Primaria, RADET si administratorul acesteia contesta nivelul datoriei si paseaza aceasta situatie pe ciclicitatea creantelor."Nu este normal ca aproape saptamanal sa avem atacuri asupra atat a primarului general, cat si a RADET, atacuri care au ca pretext o asa-zisa datorie. Ca sa va dau un exemplu, ca aceasta teza este una falsa, vreau sa va spun ca anul trecut valoarea datoriei RADET catre ELCEN a fost aproximativ aceeasi ca anul acesta. Anul trecut, subventia a fost platita. Deci, trebuie sa intelegem ca valoarea datoriei nu se datoreaza neplatii Primariei, ci caracterului ciclic al RADET. Noi vara producem putin si vindem putin, datoria urmand sa fie platita imediat cu inceperea sezonului rece. Acelasi lucru se intampla an de an", a spus Alexandru Burghiu, administratorul special al RADET.Cert este ca, dupa ce in prima parte a anului acumulase datorii uriase la plata subventiei, estimate de Sierra Quadrant la nivelul de 217,5 milioane de lei, Municipalitatea a apelat la Trezorerie pentru a rezolva, macar in parte, aceasta situatie.Dincolo de disputa juridica privind datoriile dintre ELCEN si RADET, ce va fi transata in instanta, cert este ca reteaua de termoficare a Bucurestiului se degradeaza constant, iar investitiile majore de reabilitare, absolut esentiale, intarzie, afirma analistii de la Frames.RADET a anuntat, recent, ca au fost incheiate patru acorduri cadru pentru inlocuirea tevilor, dar si contracte in valoare de 150 de milioane lei pentru materiale si reparatii. "Suntem gata cu caietul de sarcini si in curand vom scoate la licitatie un tronson de 202 kilometri pe fonduri europene'', au declarat oficialii regiei."Raportati la cei peste 4000 de kilometri de conducte, planurile sunt infime. Necesarul de investitii in sistemul de termoficare al Bucurestiului este de peste 3 miliarde de euro. Numai in cazul ELCEN este nevoie de investitii de peste 515 milioane de euro in retehnologizarea si refacerea CET-urilor, pentru a respecta standardele impuse de legislatia europeana", declara Adrian Negrescu, managerul Frames.Spre exemplu, la CTE Bucuresti Sud, este nevoie de investitii pentru reducerea emisiilor de noxe de la 200 mg/Nmc (cazanul 2) respectiv 350 mg/Nmc (la cazanele 3 si 4) la 100 mg/Nm3, si asta pana la 31 decembrie 2020. La fel si la CTE Progresu, unde emisiile de noxe de la cazanele nr. 2, 3 si 4 (IA1) sunt duble fata de standardele prevazute de Directiva 2010/75/UE si Legea 278/2013.Sunt necesare investitii si in modernizarea instalatiilor de ardere la cazanele nr. 1 si 2 din CTE Grozavesti, cazanele nr. 5 si 6 si CAF-urile nr. 1, 2, 3, 4 din CTE Bucuresti Sud, cazanul nr. 2 si CAF-urile nr. 6, 7 din CTE Bucuresti Vest, CAF - urile nr. 1, 2, 3 din CTE Progresu.In plus, cazanele nr. 1 si 2 din CTE Grozavesti si nr. 1 si 2 din CTE Bucuresti Sud vor epuiza numarul de ore de functionare alocat in anul 2020.In intervalul 2020-2030, daca va dezvolta SACET (Sistemul integrat de alimentare centralizata cu energie termica din Bucuresti), Primaria ar trebui sa investeasca alti peste 432 milioane de euro in dezvoltarea unor capacitati noi de productie de agent termic sau sa retehnologizeze patru CAF-uri de cate 100 Gcal/h fiecare la CTE Bucuresti Sud si CTE Progresu, in constructia a doua grupuri de cogenerare in ciclu combinat de cca. 200 MW si 170 Gcal/h (fiecare grup) in CTE Bucuresti Sud si CTE Bucuresti Progresu si sa reabiliteze ciclul combinat din CTE Bucuresti Vest in vederea prelungirii duratei de viata."Urmare a acestor investitii, ELCEN va putea asigura, dupa anul 2030, un volum de energie termica de 1545 Gcal/h la standardele de mediu europene, asta in conditiile in care grupurile nr. 3 si 4 din CTE Bucuresti Sud respectiv cele din CTE Progresu isi vor inceta durata de viata", arata analiza Frames.Va asigura Primaria Capitalei macar o parte din banii necesari retehnologizarii CET-urilor si refacerii retelei de termoficare? Ramane de vazut cum va arata bugetul Municipalitatii pentru 2020."In conditiile in care reabilitatea retelei cu fonduri de la UE a ramas la capitolul deziderat, singura sansa pentru Bucuresti este ca noul guvern sa intervina si sa identifice solutiile necesare pentru rezolvarea diferendului juridic si pentru finantarea refacerii sistemului de termoficare", arata analiza.Claudiu Cretu, administratorul special al Electrocentrale Bucuresti, spera si el in aceasta solutie."In eventualitatea in care RADET intra in faliment, inteleg ca e pregatita Termoenergetica sa preia serviciul de transport si distributie (...). Eu nu pot sa accept ca autoritatile statului sa nu ia masuri astfel incat Bucurestiul sa aiba caldura si apa calda (...). In anul 2020, eu exclud varianta ca in Bucuresti sa fie sistat serviciul (...). Refuz si nu cred in sistarea serviciului. Mesajul meu e pozitiv, indiferent de situatie, autoritatile trebuie sa gaseasca solutii", a declarat, recent, Claudiu Cretu.Dincolo de sperante, de situatia juridica a RADET, de datorii si dispute in justitie, cert este ca situatia din sistemul de termoficare este critica. Cu facturile platite la timp, fara datorii la intretinere, bucurestenii se intreaba, pe buna dreptate, daca vor avea apa calda si caldura, la iarna."Solutia se afla, in primul rand, in mainile Municipalitatii. Sa isi asume faptul ca este responsabila pentru cetatenii sai. Bucurestenii sunt, in prezent, victimele de serviciu in acest razboi institutional si juridic, in care birocratia, incompetenta, interesele politice si lipsa de viziune administrativa fac din RADET candidatul ideal la un loc in topul falimentelor", mai afirma analistii Frames.