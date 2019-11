Ministrul Economiei: Nu exista niciun risc ca bucurestenii sa ramana fara caldura, dupa falimentul RADET

El a precizat ca i-a chemat de urgenta pe responsabilii din sectorul energiei termice la o sedinta, la minister, de indata ce a aflat vestea intrarii definitive in faliment a RADET."I-am chemat acum la sediul Ministerul Economiei pe secretarul de stat de la Energie, pe directorul general al Elcen, pe administratorul Elcen - sunt pe drum - sa vedem ce solutie rapida vom gasi. Trebuie sa discutam si cu primaria. Trebuie gasita o solutie sa nu se intample nicio problema in alimentarea cu energie termica a populatiei", a spus Popescu.Potrivit acestuia, Primaria Capitalei trebuie sa gaseasca o solutie prin ce companie sau prin ce serviciu sa preia energia termica."Dar o s-o gasim impreuna, nu cred ca vom avea diferente de opinie pe acest aspect. De-asta i-am chemat pe toti, pe Elcen, sa propunem o solutie in cazul in care se intarzie cu o propunere din partea primariei", a continuat ministrul.Intrebat daca exista vreun risc ca bucurestenii sa ramana fara caldura, el a raspuns: "Nu, nu! Problemele sunt doar de ordin juridic"."Trebuie sa gasim formula cea mai buna. Credeti-ma ca sunt incalzit cu problema incalzirii. Si la Drobeta Turnu Severin am gasit solutia juridica sa rezolvam problema. Vom gasi solutia juridica, evident, in colaborare cu primaria", a adaugat el.Curtea de Apel Bucuresti a hotarat luni ca Regia Autonoma de Distribuire a Energiei Termice Bucuresti (RADET) sa intre in faliment, decizia fiind definitiva.Judecatorii de la CAB au respins apelurile facute in proces, fiind mentinuta decizia luata in aprilie 2019 de Tribunalul Bucuresti, prin care a fost declarat falimentul RADET.Popescu a avertizat, miercuri, la preluarea mandatului, ca exista riscul ca RADET sa intre luni in faliment, recomandand primariei sa fie pregatita cu o solutie in cazul in care instanta ia aceasta decizie.In replica, primarul general, Gabriela Firea, l-a criticat pe noul ministru pentru faptul ca i-a speriat pe cetateni prin declaratiile sale, amintind ca 1.800.000 de bucuresteni sunt racordati la RADET. De asemenea, i-a reprosat faptul ca anticipeaza o decizie a justitiei."A iesit noul ministru al Energiei, langa noul premier al Romaniei, sa ii sperie pe bucuresteni ca vor ramane in aceasta iarna fara apa calda si caldura, anuntand de la nivelul de ministru politic faptul ca luni RADET va intra in faliment. Stau sa ma intreb in ce tara traim, in care un ministru numit politic stie cum se va infaptui justitia luni. Ii dau o veste proasta acestui ministru al Energiei incompetent si repetent. In cazul in care - Doamne fereste! - RADET intra in faliment, automat intra si ELCEN in faliment, care - poate nu a aflat, il informez eu pe aceasta cale - este in raspunderea domniei sale, ca ministru. Mult mai normal era ca acest nou ministru sa citeasca legislatia, reglementarile, sa se informeze si pe urma sa faca declaratii ce din coada or sa sune", a spus Firea, miercuri seara.