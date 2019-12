Ministrul Energiei: Primaria Bucuresti trebuie sa inceapa un program intensiv de inlocuire a tevilor RADET

El a fost intrebat care ar fi solutia optima pentru a rezolva problema termoficarii in Bucuresti, in opinia sa."E complicat sa va spun eu ce ar trebui sa faca o primarie sau o unitate administrativ-teritoriala. Investitii in reteaua de termoficare e clar ca trebuie facute, altfel degeaba dam noi, ministerul, sau vin alti investitori si fac unitati de producere in cogenerare, pentru ca agentul termic se va duce prin aceleasi tevi si se va pierde prin aceleasi gauri", a precizat Popescu.Ministrul a precizat ca singura solutie este un program de reabilitare a retelei termice, cu bani cat mai multi, intr-un timp foarte scurt."Daca primaria nu intelege ca trebuie sa porneasca, la modul foarte serios, un program de reabilitare a retelelor termice, degeaba. Dar nu au alta solutie decat sa le reabiliteze, sa aloce cat mai multi bani intr-un timp cat mai scurt si nu carpeli in iarna, cand raman oamenii fara caldura. Trebuie inlocuite cu totul si trebuie inceput din primavara un program, astfel ca in toamna sa avem cat mai mult inlocuit. Si tot asa, pana finalizeaza. E vorba de foarte multi bani, dar poate ca mai putine panselute, mai putine concerte, mai putini bani aruncati pe vouchere de biciclete si pe alte lucruri si mai mult pe reabilitarea acestei retele, pentru ca nu este alta solutie. Orice primar care vine trebuie sa se gandeasca la asta. Din pacate, doamna primar Firea nu s-a gandit in perioada mandatului sa aloce foarte multi bani pentru reabilitarea retelei si, uite, RADET a ajuns si in faliment, incearca preluarea cu Termoenergetica", a sustinut ministrul.El a precizat ca exista riscul ca si Termoenergetica sa aiba aceeasi soarta ca RADET, adica insolventa si, in final, falimentul."Termoenergetica nu are bani, degeaba a capitalizat pe hartie cu 670 de milioane Consiliul General, ca banii nu exista. Nu vreau sa ma gandesc ca ajungem cu Termoenergetica in aceeasi situatie ca si cu RADET. Termoenergetica nu va rezista atat pentru ca nu are absolut niciun capital, nu are nimic, inca, dar fara reabilitarea retelei nu va exista confort termic in Bucuresti. Toti bucurestenii, tot Consiliul, toata primaria trebuie sa constientizeze, toate primariile de sector trebuie sa gandeasca acest program de reabilitare. Primariile de sector sa puna presiune pe Primaria mare", a adaugat Popescu.Intrebat daca o solutie ar putea fi cresterea tarifului platit de consumatori, in conditiile in care populatia plateste doar o treime din costul efectiv al energiei termice, restul fiind subventii din bugetul local, ministrul a aratat ca bani exista, insa au fost gresit directionati in alte parti."Eu nu cred ca nu gaseste finantare pentru reabilitare. Eu cred ca se gasesc programe de finantare, poate chiar fonduri europene, numai ca trebuie sa te preocupi. Si nu mi s-a parut, la nivelul primariei, o preocupare pentru reabilitarea retelei termice. Ni s-a aruncat noua, in curtea Elcen, a ministerului Energiei, de fiecare data, acest lucru, ca din cauza Elcen, ca doreste sa cumpere Elcen, sa fuzioneze Elcen cu RADET", a mai spus Popescu.El a aratat ca Primaria nu ar fi putut prelua Elcen la modul gratuit, asa cum ar fi dorit."Pot sa bucur ca nu s-a facut aceasta fuziune, Elcen cu RADET, pentru ca era si Elcen in faliment acum, iar bucurestenii erau in frig toti. Daca actualul sau viitorul primar doreste sa ia Elcen, exista facuta o evaluare, plateste, ia Elcen fara nicio problema si rezolva problema integrat, fara nicio problema. Dar transferul gratuit al Elcen catre primarie este exclus. Exista decizii ale Curtii Constitutionale. Nu poti transfera activul nici de o institutie publica la o institutie publica fara o justa despagubire, Elcen fiind o societate comerciala, iar noi detinand actiuni la o societate comerciala", a continuat reprezentantul Guvernului.Intrebat daca exista castigatori in urma acestei situatii, el a afirmat ca, in opinia sa, toata lumea are de pierdut, mai ales bucurestenii."Parerea mea este ca toata lumea are de pierdut, iar cel mai mult pierd bucurestenii, pentru ca stau in frig. Nu vad cine ar fi asa de inconstient incat sa stea cu reteaua nereabilitata si sa astepte de la iarna la iarna sa vedem: mai rezista, nu mai rezista, mai pica o teava, nu mai pica o teava. Mai degraba cred in lipsa de preocupare si in consiliere slaba pe care a avut-o primarul pana acum, pentru ca, daca ii spuneau probabil in primul an ca aceasta este o problema, se alocau bani", a mentionat Popescu.