RADET a solicitat Primariei Capitalei plata subventiei pentru doar 32% din energia termica livrata de ELCEN. Ce interese ascunde aceasta miscare?

, inregistrand venituri in contabilitate si asumandu-si de la inceput plata partiala a facturilor ELCEN si afectarea situatiei economice a acesteia. RADET urmeaza sa solicite sau a solicitat PMB si diferenta de plata, pentru acoperirea costurilor intregii cantitati de 115.339 Gcal livrate de ELCEN si distribuite de RADET, insa nu cu titlul de subventie. Astfel, sumele primite de la PMB fara titlu de subventie pot fi utilizate in alte scopuri, in conditiile in care subventia pentru caldura urma sa fie depozitata intr-un cont escrow aflat la dispozitia ELCEN si nu poate fi utilizata decat exclusiv pentru plata agentului termic livrat de ELCEN.

Analizand aceste date, Sierra Quadrant afirma ca exista suspiciuni rezonabile cu privire la existenta a cel putin doua situatii, si anume:, sustin reprezentantii ELCEN.Totodata, RADET poate utiliza sumele care ar fi trebuit sa fie platite de PMB in contul subventiei fie pentru diminuarea artificiala a pierderilor, pe seama destabilizarii ELCEN, fie pentru achizitii de servicii si bunuri (fara un calcul economic justificativ) care vor adanci dezastrul financiar care a condus oricum la intrarea in faliment."In ambele scenarii sau in oricare alt scenariu care a dus la solicitarea subventiei pentru doar 32% din energia termica primita, situatia economica a ELCEN a fost grav prejudiciata, motiv pentru care vom sesiza institutiile statului care au atributii in acest sens", se arata in comunicatul Sierra Qadrant."Din calculele noastre, bazate pe simpla comparare a facturilor emise de ELCEN catre RADET cu probele aflate in posesia noastra, din care reiese fara niciun dubiu faptul ca este solicitata acordarea partiala a subventiei, doar pe luna iulie ELCEN nu a primit suma de 13,76 milioane de lei, in cazul in care PMB ar fi platit aceasta subventie", mai spun reprezentantii companiei."Ne aflam deja in zona unui plan bine conturat pentru a baga si ELCEN in faliment. Mie imi vine greu sa cred ca RADET face toate aceste lucruri fara stirea PMB. In plus, asa cum stie deja toata lumea, PMB refuza constant sa plateasca subventia, chiar si atunci cand este solicitata intreaga subventie datorata.Sper ca institutiile statului sa isi faca datoria, dupa ce le vom informa, iar cei responsabili sa plateasca. Vorbim despre un sistem de importanta strategica, a carui subminare are incadrari clare in lege", a declarat Ovidiu Neacsu, partener fondator SIERRA QUADRANT.