STB: Parcul de vehicule se reduce cu pana la 25%, incepand de luni

Societatea va aloca pe fiecare linie un numar de vehicule corespunzator cererii de transport, dar si in concordanta cu gradul de incarcare, astfel incat cetatenii sa calatoreasca in conditii in care sa nu le fie pusa in pericol sanatatea.Noul program, cu orarul de trecere prin statii, va putea fi accesat pe site-ul STB SA (www.stbsa.ro), iar pentru cei care au la dispozitie un telefon mobil cu conexiune la internet, se recomanda utilizarea aplicatiei InfoSTB.Totodata, compania anunta ca va continua procesul de decontaminare a tuturor vehiculelor aflate in traseu, cu doua treceri pe zi, folosind substante care distrug virusurile (pe baza de clor) si va mentine eforturile de igienizare a acestora si a statiilor de tramvai. In acest context, se face apel la calatori sa respecte regulile de igiena personala si de protectie transmise de autoritati.In aceasta perioada, STB le recomanda calatorilor sa utilizeze preponderent modalitatile alternative de achizitie si de plata a calatoriei, puse la dispozitie: incarcarea online a cardului de transport nominal, plata prin intermediul aplicatiei de mobil BPay sau plata prin SMS. Aplicatia gratuita BPay permite achizitionarea de titluri de calatorie direct de pe telefonul mobil de tip smartphone cu conexiune la internet, fara a fi necesara existenta unui card de transport.Pe de alta parte, societatea aminteste ca activitatea directa de relatii cu publicul a fost suspendata pana la o data care va fi comunicata ulterior. Ca urmare a acestei decizii, vor exista urmatoarele metode de contact: pentru informatii generale sau sesizari referitoare la programul de circulatie - la telefon +40219391, pentru informatii si sesizari referitoare la titlurile de transport (plata prin intermediul telefonului mobil, plata online, carduri STB, centre de vanzare etc) - la telefon +40213365650/interior 30 sau interior 31; +40213074180; +40213111398; pentru informatii si sesizari referitoare la corpul de control - la telefon +40214503952; pentru avize edilitare, inchiriere vehicule, obiecte pierdute, raspunsuri la petitii si adrese, angajari, pensionari, cursuri de formare profesionala - la telefon +4021 307 4426.