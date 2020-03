PwC Romania isi muta birourile in Ana Tower, cea mai noua cladire detinuta de George Copos

"Suntem bucurosi ca primul chirias al cladirii este PriceWaterhouseCoopers, o multinationala de mare prestigiu, care a inteles avantajele certe oferite de acest proiect si a decis sa le valorifice.Cladirea a fost finalizata cu succes in termenul prevazut - lucru rar intalnit in Romania. Mai mult, cladirea este situata intr-o zona extrem de dinamica a orasului, care va deveni viitorul City bucurestean.Ne-am straduit sa satisfacem toate cerintele PwC si pe cele ale viitori chiriasi, inclusiv in ceea ce priveste legatura cu statiile de metrou, spatii de parcare pentru automobile, statii de reincarcare a vehiculelor electrice, dar si crearea de facilitati pentru utilizatorii de biciclete.", a declarat, dezvoltatorul cladirii.ANA TOWER respecta toate standardele internationale pentru siguranta la foc iar structura zgarie norului este proiectata pentru a rezista la orice activitate seismica de 9 grade pe scara Richter.In plus, chiriasii beneficiaza de opt lifturi de ultima generatie - Schindler high-speed - instalate pentru prima oara in Romania.Cladirea dispune de 1300 de metri patrati de spatii comerciale si de peste 400 de locuri de parcare, in subteran si suprateran.La finalul lunii februarie, ANA TOWER Offices a primit, oferit de Forbes Romania in cadrul galei, eveniment care a reunit cei mai buni dezvoltatori din tara.