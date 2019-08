Asociatia Pro Infrastructura: CNAIR a reziliat contractul lotului 3 al Autostrazii Lugoj-Deva

"La 16 zile de cand tronsonul de 21 de kilometri aflat la un procent fizic de 99% putea fi dat in trafic, ministrul Cuc (ministrul Transporturilor, Razvan Cuc - n. r.) si executantii lui din CNAIR au persistat in santajarea constructorului si obligarea acestuia de a accepta o extindere a garantiei tuturor lucrarilor de la 4 la 10 ani, neluand in calcul in niciun moment deschiderea autostrazii. Imaginati-va rezilierea unui contract al unei case unde mai trebuie pus un bec. Pentru profesionistii din domeniul infrastructurii de transport, asa ceva este de neimaginat. Probabil vorbim de o premiera la nivel mondial", afirma API.Potrivit sursei citate, contractul pentru Nodul Holdea (parte a altui contract cu acelasi antreprenor) nu este reziliat, iar unul dintre cele doua ecoducte construite nu a fost inclus si nici platit in cel reziliat."In concluzie, inaugurarea celor 21 de kilometri devine incerta. Singurul lucru sigur este ca statul roman va pierde definitiv garantia de patru ani si ca vom avea multi ani de procese in urma carora riscam sa platim tot noi, contribuabilii romani, daune financiare de zeci de milioane constructorului", mai noteaza API.Surse oficiale din domeniul transporturilor au confirmat pentru AGERPRES aceasta informatie."S-a luat decizia rezilierii. Ministrul Cuc si directorul CNAIR, Scarlat, au fost la discutii cu constructorul si s-a reziliat (contractul - n. r.) ", au spus sursele citate.In urma cu doua zile, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, declara ca ar putea fi reziliat contractul pentru realizarea lotului 3 din autostrada Lugoj-Deva, in functie de rezultatele obtinute in urma unei intalniri care va avea loc cu constructorul acestui tronson."Astazi la ora 15:00 va veni antreprenorul la sediul ministerului. Domnul Sorin Scarlat (directorul general al CNAIR - n.r.) a fost joi pe autostrada, stiti ca dadusem termenul acela de 10 zile pentru a remedia lucrurile pentru a fi data in trafic autostrada. Astazi sunt doua scenarii: fie semnam un act aditional pentru prelungirea garantiei, fie, daca nu, din ce am fost informat, se va rezilia contractul, vom prelua lotul de autostrada, vom finaliza noi ce aveau de finalizat, vorbesc de elementele de siguranta: gardul perimetral, decolmatari, lucruri oricum minore de facut, dar care, practic, asigurau viabilitatea autostrazii. Il vom prelua si il vom deschide traficului asa cum ne-am asumat", a aratat Cuc, intr-o conferinta de presa.