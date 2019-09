Pro Infrastructura solicita premierului Dancila urgentarea inaugurarii lotului 3 al Autostrazii A1 - Lugoj-Deva

"Stimata doamna prim-ministru, va scriem pentru a va solicita implicarea directa si rapida in vederea deblocarii situatiei in care se afla lotul 3 al Autostrazii A1 Lugoj-Deva, un tronson de autostrada finalizat in proportie de 99%, platit aproape integral de cetatenii romani si europeni si reziliat de CNAIR la sfarsitul lunii august 2019.Acest sector de autostrada de 21 de kilometri, parte a Coridorului European ce leaga portul Constanta de vestul Europei prin Bucuresti, Pitesti, Sibiu, Deva, Timisoara, Arad, a fost contractat de catre Compania de Drumuri in august 2013 cu aproape 600 de milioane de lei.Ordinul de incepere a fost emis in noiembrie 2013, termenul contractual de finalizare a lucrarilor fiind mai 2016", se arata in scrisoarea deschisa transmisa premierului Dancila.Conform asociatiei, din cauza modificarilor survenite intr-un nou acord de mediu obtinut ulterior semnarii contractului, dar si a problemelor tehnice din teren intampinate de constructor, termenul a fost depasit cu mai bine de 3 ani, antreprenorul cerand receptia lucrarilor abia in august 2019."La acel moment, constructorul solutionase toate problemele tehnice identificate de-a lungul executiei, cu exceptia unei singure neconformitati aflate la capatul lotului dinspre Timisoara, pe un sector scurt ce nu va fi dat in circulatie pana la finalizarea tronsonului vecin care abia a fost licitat de Compania de Drumuri (conform calculelor noastre, anticipam deschiderea lui in 2024-2025).Mai ramasesera de terminat lucrari minore in afara corpului autostrazii (santuri, garduri, inierbare de taluzuri) care nu impiedicau desfasurarea traficului in conditii maxime de siguranta rutiera.Ca dovada, va anexam filmarile de la bord si din aer care atesta siguranta si confortul sporit pe care soferii il au pe noua autostrada", sustine organizatia.Potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, contrar oricaror uzante din industrie, Compania de Drumuri a reziliat la sfarsitul lui august contractul aferent sectorului de 21 de km aflat la 99% stadiu fizic. Cei din CNAIR au motivat rezilierea prin refuzul constructorului de a extinde perioada de garantie de la 4 la 10 ani.Insa prin acest act de ultim resort, chiar si cei 4 ani de garantie s-au pierdut definitiv. Intr-o decizie recenta in prima instanta, Tribunalul Bucuresti a suspendat executarea garantiei bancare a antreprenorului de catre CNAIR, motivand ca rezilierea a fost ilegala, incalcand prevederile contractuale, se arata in documentul mentionat remis joi AGERPRES."Au trecut mai bine de trei saptamani de la momentul rezilierii si cei din CNAIR nu au facut niciun pas concret in directia deschiderii autostrazii, dezvoltand in tot acest timp un conflict mediatic intens pentru a masca printr-o perdea de fum responsabilitatea de a da drumul la trafic.Mai mult, pornind de la o fisura minora aparuta in asfalt in zona singurei neconformitati nesolutionate (pe sectorul ce va fi inaugurat circulatiei abia in 2024-2025), au afirmat ca intreaga autostrada ar fi nesigura, ca sunt necesare expertize ce urmeaza sa fie contractate prin licitatii si poate chiar ar trebui demolate mai multe sectoare din autostrada. Cu alte cuvinte, nu se doreste deschiderea rapida a circulatiei", afirma reprezentantii asociatiei.Asociatia Pro Infrastructura sustine ca din acest joc de orgolii si calcule meschine au de pierdut contribuabilii romani si europeni care au platit aproape integral autostrada (94% conform ultimului raport oficial al CNAIR) si mai ales soferii care, in loc sa beneficieze de 21 de km de autostrada noi cu 3 straturi de asfalt, marcaje, parapete pe ambele parti, santuri betonate, garduri de protectie, circula pe drumul national paralel (DN68A), un drum ingust, cu multe curbe periculoase, plin de cratere, pe care si-au pierdut viata multe persoane in accidente rutiere."Stimata doamna Dancila, ati afirmat in repetate randuri ca intentionati sa guvernati pentru cetateni. Aveti in prezent sansa de a demonstra ca puteti sa luati decizii benefice in interesul lor, nu al indivizilor incompetenti din CNAIR care pun siguranta cetatenilor pe ultimul loc.Va solicitam sa deschideti in cel mai scurt timp cei 21 de kilometri de autostrada si, daca va fi cazul, sa efectuati eventualele expertize si remedieri sub trafic, asa cum se procedeaza oriunde in lume unde siguranta cetateanului este pusa pe primul loc. In plus, va solicitam sa luati masurile care se impun pentru tragerea la raspundere a persoanelor responsabile de acest esec rasunator", se mai spune in comunicat.