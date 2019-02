Autoritatile, catre constructori: Avem bani pentru autostrazi. Daca intarziati, reziliem contractele!

Potrivit unui comunicat comun al celor doua ministere de resort, principalele probleme semnalate de antreprenori se refera la mecanismele birocratice care impiedica realizarea cu celeritate a lucrarilor contractate.In acest sens, ei au precizat ca cel mai des intalnite cauze ale intarzierilor sunt: perioadele de timp lungi pentru emiterea autorizatiilor de construire, lipsa culoarelor de expropriere la inceperea lucrarilor (si litigiile ce apar in legatura cu exproprierile in timpul realizarii lucrarilor), precum si situatiile generate de intarzierile inregistrate la decontarea lucrarilor realizate."Autostrazile cred ca sunt printre cele mai discutate subiecte de catre romani. Si, din pacate, nu intr-un sens pozitiv. De aceea, cred ca dialogul cu dumneavoastra, cei care construiti infrastructura tarii, este solutia de a grabi lucrurile, de a gasi impreuna raspunsuri la problemele pe care le intampinati.Ca sa avem un dialog constructiv si eficient, va cer ca in cazul oricarei solutii pe care o gasim impreuna, asa cum noi - Ministerul Transporturilor si companiile din subordinea noastra - ne vom indeplini partea noastra, asa si dumneavoastra sa va sa onorati partea ce va revine.Totodata, nu va ascund ca, daca se constata intarzieri din vina dumneavoastra, nu vom ezita sa reziliem contractele si sa activam toate caile legale pentru recuperarea prejudiciului.Avem bani sa dezvoltam infrastructura, avem bani pentru autostrazi, dar vrem lucrari de calitate. Cu cat construiti mai mult si mai repede cu atat vom avea si un grad de absorbtie al fondurilor europene mai mare", le-a transmis constructorilor Rovana Plumb.Seful de la Transporturi a precizat ca a cerut infiintarea de comandamente permanente pentru monitorizarea proiectelor care contribuie la realizarea celor 180 de kilometri estimati ca se vor da in folosinta in 2019. Din aceste comandamente vor face parte: un reprezentant al Ministerul Transporturilor din partea directiei ce se ocupa de fondurile europene, un reprezentant al Autoritatii de Management - Programul Operational Infrastructura Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene si un reprezentant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere."Aceste persoane vor fi detasate in teren. Nu vreau sa mai gasim scuze, nici noi, decidentii, nici constructorii, proiectantii sau alti factori implicati in proiect", a avertizat Plumb.La randul sau, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a precizat ca, daca in alti ani bugetul Ministerului Transporturilor a avut de suferit, anul acesta in proiectul de buget a fost stabilita o crestere semnificativa a fondurilor destinate MT."Anul 2019 este anul investitiilor. Avem bani, dar nu avem o infrastructura asa cum ne-o dorim. De aceea va invitam sa ne fiti parteneri in constructia de autostrazi. Astfel castiga si romanii, castiga si firmele dumneavoastra. Cand a fost elaborat programul de guvernare, in domeniul transporturilor, unul dintre obiective a fost dezvoltarea infrastructurii si sustinerea firmelor de constructii. Prin sumele alocate de la bugetul de stat si fondurile europene, prin masurile de stimulare a firmelor din acest domeniu am indeplinit toate elementele necesare care tin de acest guvern. Daca dumneavoastra, in activitatea de zi cu zi, va veti confrunta cu o situatie care sa intarzie executia contractelor, am rugamintea sa nu ezitati sa ne comunicati, iar daca acea problema tine de competenta noastra, vom gasi o solutie rapida si legala", i-a indemnat Teodorovici pe constructori.In finalul discutiilor, ministrul interimar al Transporturilor a propus celor prezenti ca aceste intalniri sa aiba un caracter periodic.La intalnirea de lucru au mai participat secretarul de stat in MT Dragos Titea, directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, si conducerea directiilor de specialitate din cadrul MT si MFE.Ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, a declarat la dezbaterile din comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului asupra proiectului de buget al MT pentru 2019, ca anul acesta vor putea fi dati in trafic 180 de kilometri de autostrada."Pentru anul 2019, vom putea sa dam in trafic in ceea ce priveste autostrazile 180 de kilometri. Pana in momentul de fata in Romania avem 807 kilometri de autostrada in trafic. Deci, pentru 2019 am prognozat urmatoarele autostrazi care pot fi finalizate ca si tronsoane: Lugoj-Deva, loturile 3 si 4 - 43 de km, o sectiune de inca 4 kilometri, Autostrada Sebes - Turda, loturile 1 si 2 - 41 km, Ogra - Campia Turzii, intre Iernut si Chetani - 17,9 km, un alt lot intre Chetani si Campia Turzii, de 15,69 de km, Suplacu de Barcau - Biharia - Bors, care-i componenta a Autostrazii Transilvania - 5,35 km", a spus Rovana Plumb.De asemenea, se va da in trafic Centura municipiului Bacau, de 16 km, Drumul expres Craiova - Pitesti tronsoanele 1 si 2, de 27,35 de km in total."Din autostrada Comarnic - Brasov, sectorul Rasnov-Cristian, avem un drum de legatura cu Brasovul de 10 km. In total, acestia fac 180 de km", a precizat ea.O zi mai tarziu, in cadrul discutiilor referitoare la proiectul de buget din comisiile reunite de buget-finante, Rovana Plumb a precizat ca cei 180 de kilometri de autostrada la care a facut referire reprezinta o estimare pe baza datelor prezentate de Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere si nu o promisiune."Toate acele estimari pe care le-am facut si care conduc la suma de 180 de kilometri pentru anul acesta vreau sa fac precizarea ca sunt o estimare. Nu a fost o promisiune si nu este o promisiune, este o estimare pe baza datelor pe care le avem de la CNAIR. Astazi trebuia sa avem o intalnire cu constructorii, dar am amanat-o pentru joi, pentru a fi in fata dvs. Important este ca nu vom sta asa si nu vom urmari lucrarile din birou. Din punctul meu de vedere, intalnirea cu constructorii, care este o repetitie pentru mine - am mai avut una in trecut, cred ca in cursul lunii septembrie - ii chemam din nou, dar de data aceasta nu vor veni numai constructorii de la autostrazi, vor veni si cei aferenti drumurilor nationale, cat si dirigintii de santier exact pentru tronsoanele pentru care s-a facut o estimare de finalizare in anul 2019", a spus Rovana Plumb.