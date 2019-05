Autoritatile reziliaza contractul pentru tronsonul Pitesti-Brasov: Pe santier erau doar 20 de muncitori!

"In urma cu o luna faceam o vizita in Brasov si unul dintre obiectivele pe care le-am vizitat atunci era DN 73, care incepe de la Pitesti si se termina la Brasov. Am spus constructorului respectiv sa vad o mobilizare corespunzatoare pentru ca este un contract semnat inca din 2011, un contract pe fonduri, un contract care trebuie implementat si nu mai avem de ce sa asteptam si sa tergiversam din cauza unei proaste mobilizari a unor constructori care nu au inteles ca in Romania nu se vine doar cu o mapa si cu un laptop, ci trebuie sa ai si utilaje si forta de munca angajata in Romania. Asadar, conform graficului pe care firma respectiva si l-a asumat la vizita precedenta, trebuia in acest moment sa aiba in santier 190 de muncitori si 71 de utilaje. Azi dimineata m-am dus sa inspectez, am constatat cu stupoare ca in santier erau 11 utilaje si doar 20 de muncitori. Acest mod de a se mobiliza, doar cand se anunta vizita ministrului, nu mai poate fi tolerat. Ori lucreaza asa cum si-au asumat in contracte, ori, daca nu, asa cum am spus si pana acum, vor pleca acasa (...) Domnule director Neaga, va rog frumos sa reziliati contractul acestei firme neserioase si stiti care sunt urmatorii pasi pe care trebuie sa-i urmati", a declarat Razvan Cuc.In aprilie, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga, ii avertiza pe reprezentantii AZVI SA ca le va rezilia contractul daca pana in data de 20 mai 2019 nu reiau lucrarile pe DN 73."Pe data de 20 mai venim din nou in control pe santier si daca nu va gasim la lucru, pe data de 21 mai va reziliem contractul! Trebuie sa intelegeti ca nu sunteti intr-o statiune de odihna. Ati semnat un contract cu noi si trebuie sa-l respectati! Nu mai avem nevoie de scuze!", le-a transmis directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, reprezentantilor antreprenorului.El a mai atras atentia ca rezilierea contractului va atrage dupa sine emiterea unui certificat negativ, ceea ce nu ii va mai permite acestui constructor sa participe timp de trei ani la licitatii publice in Romania sau in alt stat al Uniunii Europene."Ati castigat licitatia pentru modernizarea DN 73 pentru ca aveti experienta si palmares. Dar ceea ce faceti in Romania va descalifica. Nu stiu daca in Spania procedati la fel! ", afirma, in aprilie, directorul general al CNAIR.Lucrarile pentru modernizarea DN 73, finantate din fonduri europene, au inceput in luna mai 2014, iar la ora actuala au ajuns la un stadiu fizic de doar 42%.Licitatia pentru contractul in valoare de 275,86 milioane lei a fost castigata la momentul respectiv de Asocierea Azvi SA - Straco Grup SRL - Piomar Development - Tractebel, careia pana la ora actuala CNAIR SA i-a platit peste 45% din valoarea contractului.DN73 are o lungime totala de 103 de kilometri si asigura legatura dintre Municipiul Brasov si Municipiul Pitesti.Ministrul Transporturilor a participat luni alaturi de premierul Viorica Dancila si alti membri ai Guvernului la semnarea contractului pentru Autostrada Bucuresti - Brasov, Tronson Comarnic - Brasov, LOT 2: Sector Predeal - Cristian- Racord.Valoarea totala a contractului este de 202,235 milioane de lei. Organismul Intermediar pentru Transport acorda o finantare nerambursabila de 132,589 milioane de lei (valoarea eligibila nerambursabila din FEDR) . Valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului este 23,398 milioane de lei iar valoarea ne-eligibila inclusiv TVA este 46,248 milioane de lei."Romania are proiecte care sunt finantate, dar avem nevoie si de romani acolo in functiile pe care le detin, care sa inteleaga ca aceste proiecte pot sa fie implementate", a precizat ministrul Razvan Cuc.