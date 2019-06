Cat de mult inseamna o pompa de beton pentru firma ta de constructii

Explicatia pentru explozia sectorului rezidential se imparte pe mai multe ramuri, sau mai bine zis pe mai multe categorii. Ar fi multe de discutat aici dar ne vom rezuma la ce-i mai important.In primul rand, avem de-a face cu visul cel mai mare al romanului, acela de a avea casa lui. Cum foarte multi concetateni au plecat la munca in strainatate si au strans bani pentru case, au inceput incet sa le construiasca, si nu pot face acest lucru singuri din moment ce ei sunt mereu plecati, apeleaza la firme de constructii.Evident, si firmele de constructii au inceput sa se inmulteasca astfel incat sa se acopere cererea pietei. Din pacate, nu toate firmele de constructii sunt performante si asta din cauza faptului ca nu se investeste in echipamente cu adevarat utile. Dotarile lor sunt destul de slabe.Stiu, firmele micute nu prea au bani dar eu zic ca un efort trebuie facut. Pompele de beton , de exemplu, am vazut ca lipsesc din portofoliul multor firme de constructii, si culmea, nu toate micute.Discutam despre un utilaj care intr-adevar costa destul de mult dar care-ti poate duce afacerea la nivelul urmator. Daca detii o astfel de companie mica sau de dimensiuni medii, iata care sunt principalele avantaje ale unei pompe de beton, iata cum te poate ajuta sa te dezvolti si sa duci afacerea la nivelul urmator.- este mai mult decat evident faptul ca betonul turnat cu o pompa difera foarte mult ca si cantitate fata de metoda clasica - roaba. Sau galeata. Ca mai sunt destul de multe firme de constructii care cara betonul cu roaba atunci cand fac o fundatie iar betoniera nu poate sa ajunga sa toarna direct pe santier. Suntem, totusi inca primitivi.- bratul unei pompe de beton poate sa trimita materialul la 30-40 de metri de locul maxim in care betoniera poate sa inainteze. Exista locatii in care chiar nu ai cum sa torni beton manual, nici cu galeata, nici cu roaba, si chiar daca ai reusi sa faci asta ar fi total ineficient. In lumea constructiilor moderne, pompa de beton este esentiala.- cine are o mica sau mijlocie sau chiar mare firma de constructii a observat cat de greu este sa faci rost de zilieri sau chiar de oameni angajati permanent care sa vina sa lucreze la beton. Este o munca foarte grea care desi este platita regeste chiar si intr-o tara precum Romania, sunt sanse mici sa gasesti mereu oameni care sa doreasca sa o faca.