Cine sunt grecii care vor sa modernizeze aeroportul Henri Coanda din Bucuresti

GEK Terna inca asteapta semnarea contractului pentru constructia si exploatarea noului aeroport Iraklio de la Kastelli, in centrul Cretei, care, conform declaratiei sefului companiei, Giorgos Peristeris, va avea loc inainte de sfarsitul acestui an.GEK Terna a obtinut un proiect de 500 de milioane de euro in cooperare cu grupul GMR din India, cu care a depus si o oferta pentru operarea aeroportului din Belgrad.Conform datelor Eurostat, Bulgaria si Romania au avut in 2016 cea mai mare crestere a traficului aerian de pasageri din UE. Aeroportul Henri Coanda din Bucuresti ocupa in 2016 locul 39 in topul celor mai aglomerate aeroporturi din UE, cu 10,979 milioane de pasageri, in crestere cu 18,4% comparativ cu 2015.