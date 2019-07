Cuc nu demisioneaza, daca nu vor fi finalizati 100 de km de autostrada in 2019: Daca ploua incontinuu, sa-i cer lui Dumnezeu mandatul?

"Ca sa elucidam misterul cu numarul kilometrilor de autostrada, stiti ca la preluarea mandatului domnul Neaga (fostul director al CNAIR - n.r.) a avansat un numar de kilometri si i-am spus la acel moment ca din punct de vedere administrativ voi face tot ce pot ca sa finalizam acel numar de kilometri, in care personal pot sa spun ca nu am crezut ca vor fi finalizati 180 de kilometri, noi avand in lucru undeva la 120 de kilometri", a spus Cuc, marti, intr-o conferinta de presa.El a sustinut ca lucrarile depind foarte mult de conditiile meteo."Eu, in momentul de fata, la ce am evaluat si am discutat cu constructorii, vorbim de kilometri de autostrada care vor fi dati in trafic... Angajamente si-au luat toti ca vor termina, dar acolo unde vad un progres fizic de 30%, cum e cazul lotului Chetani-Campia Turzii, acolo nu pot spune ca se vor finaliza lucrarile pana la finele anului, si ar insemna ca ne mintim reciproc si credem intr-un nonsens. Asta i-am reprosat si domnului Neaga. Dansul spunea: "Nu, ca daca terminam structurile...", chiar daca terminam structurile, noi nu putem controla vremea", a precizat ministrul.Cuc a reiterat faptul ca are drept obiectiv deschiderea pentru trafic a 100 de kilometri de autostrada in acest an."Loturile Lugoj-Deva 3 si 4, adica 44 de kilometri, vor fi deschise in prima parte a lunii august, in cel mult doua saptamani. Joi ma duc acolo si voi estima exact", a precizat el.Intrebat de jurnalisti cine va plati cu functia, daca cei 100 de kilometri nu se vor realiza, ministrul a raspuns: "Dumneavoastra, cei din presa, tot timpul vreti sange. Daca ma luam dupa promisiunile antreprenorilor, probabil as fi anuntat 140 de kilometri, dar m-am uitat la ce se poate finaliza si am anuntat 100 de kilometri. Dar, daca acesti kilometri constat ca nu evolueaza, desi nu vad motivele, pentru ca nu sunt niciun fel de bariere administrative, este doar o problema de mobilizare, cu siguranta nu astept sa mentin promisiuni desarte si voi lua masuri asa cum trebuie cu constructorii", a afirmat oficialul guvernamental.El a subliniat ca, in momentul de fata, acesti 100 de kilometri sunt tangibili ca si target pentru a fi dati in trafic in aceste an, nu receptia finala.Jurnalistii au insistat sa stie daca ministrul isi va da demisia in cazul in care acest obiectiv nu va fi indeplinit."Eu va intreb un lucru: daca de acum inainte trei luni de zile ploua incontinuu, ce pot sa fac eu? Sa-i cer lui Dumnezeu sa-si puna mandatul pe masa? Va intreb", a aratat Cuc.Ministrul a venit la conferinta de presa cu mana stanga in ghips, fracturata in urma accidentului auto de saptamana trecuta, si a precizat ca va continua sa mearga in vizite pe santiere, chiar daca medicul i-a recomandat repaus."Trebuie sa stau cu ghipsul o luna. Joi plec pe santiere, dar nu stiu daca o sa folosesc ghipsul pentru autografe sau pentru altceva, vedem cand ajung. Nu pot sa stau linistit dintr-un singur motiv: este vara, este perioada cea mai propice cand trebuie sa se construiasca si trebuie sa stau pe santiere sa vad ca se va face ce au promis constructorii ca se va face", a spus seful de la Transporturi.Intrebat cum se va descurca daca va fi nevoit sa mai rupa vreun contract, el a glumit: "Gasesc eu o metoda".