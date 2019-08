Cuc promite ca la sfarsitul anului vom avea "in jur de 100 de kilometri" de autostrada

"Conform discutiilor pe care le-am avut cu antreprenori si cu Compania (CNAIR - n. r.), va spuneam de Sebes-Turda lotul 1 la sfarsitul acestui an, vom avea Iernut-Chetani, vom avea tronsonul de autostrada Biharia-Bors, Rasnov-Cristian, Centura Bacaului - unde chiar am fost saptamana trecuta, am facut o vizita la Centura Bacaului, se misca foarte bine constructorul - undeva in jur de 100 de kilometri (vor fi dati in folosinta - n. r.).Cu loturile 3 si 4 Lugoj-Deva se va rezolva. Este o chestiune de 10 zile", a spus ministrul, la o conferinta de presa prilejuita de ceremonia de semnare oficiala a contractului de reabilitare a caii de rulare Delta de la Aeroportul Henri Coanda.Intrebat daca se confirma informatiile aparute cu privire la constructorul Pizzaroti, potrivit carora acesta ar fi scazut ritmul de lucru pe lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda din cauza intarzierilor la plata facturilor, ministrul a raspuns: "Nu exista asa ceva".Potrivit acestuia, pe lotul 1 Sebes-Turda - stadiul fizic a depasit 75%."Mai au de lucrat la cateva terasamente care se pot face rapid si trebuie sa lucreze la descarcarile de pe autostrada ca sa le poata da in folosinta, la bretele", a mentionat Cuc.Asociatia Pro Infrastructura a notat marti pe pagina proprie de Facebook ca antreprenorul Impresa Pizzarotti a sistat aproape in totalitate lucrarile pe lotul 1 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, pe baza unor filmari realizate de Ziarul Unirea."Ritmul a scazut treptat in ultima perioada, iar motivul neoficial al noii inrautatiri a situatiei este atitudinea celor din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere care certifica foarte tarziu lucrarile executate sau chiar refuza sa le certifice. Conform raportului CNAIR din iulie, stadiul fizic a ajuns la 73,5%, insa cel financiar este de doar 61,43%. Diferenta de 12 procente inseamna aproximativ 65 de milioane de lei, bani investiti de italieni in santier si inca nedecontati de statul roman", afirma Asociatia Pro Infrastructura.Totodata, Asociatia sustine ca acest tronson nu poate fi inaugurat in 2019."Am raspuns de nenumarate ori la promisiunile aberante ale ministrului Razvan Cuc care vedea acest tronson inaugurat in 2019. Realist vorbind, cei 17 km ar putea fi inaugurati complet (toate nodurile si bretelele) abia spre sfarsitul anului viitor. Dar in conditiile actuale, platind cu taraita din cauza disputelor tehnice, birocratice si contractuale, chiar si finalizarea in 2020 iese din discutie", spune Pro Infrastructura.