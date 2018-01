Cum a luat nastere cel mai mare dezvoltator privat de infrastructura din lume

In competitia pentru preluarea Abertis - cel mai mare operator de autostrazi din Spania - Atlantia concureaza cu Hochtief, subsidiara germana a companiei de constructii ACS.In octombrie, Hochtief a depus cea mai mare oferta, care evalueaza Abertis la aproximativ 17,1 miliarde de euro (21,3 miliarde de dolari), iar in 19 ianuarie Atlantia a cerut actionarilor sai sa voteze schimbarea propriei oferte.Autoritatea de reglementare a pietei bursiere din Spania (CNMV) a aprobat oferta Atlantia in octombrie, dar inca trebuie sa clarifice oferta Hochtief.Prin aceasta preluare, Atlantia, controlata de familia Benetton, vrea sa creeze cel mai mare dezvoltator privat de infrastructura din lume, cu o capitalizare de piata combinata de peste 40 de miliarde de euro.Si autoritatile antitrust ale Uniunii Europene au aprobat neconditionat oferta companiei italiene Atlantia SpA de preluare a rivalei spaniole Abertis Infraestructuras SA, apreciind ca tranzactia nu va afecta concurenta."Putem aproba tranzactia deoarece analiza noastra, conform procedurilor de fuziune din UE, a relevat ca piata europeana a concesiunii autostrazilor va ramane competitiva", a declarat comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager.Preluarea Abertis reprezinta cea mai mare achizitie straina a unei companii italiene de cand grupul italian de utilitati Enel SpA a cumparat firma spaniola Endesa, in 2007.Entitatea combinata va gestiona 14.095 kilometri de autostrazi cu taxa in diverse colturi ale lumii si va avea venituri anuale de peste 10 miliarde de euro, depasind rivala franceza Vinci SA, care a avut anul trecut venituri de aproximativ 6,3 miliarde de euro.