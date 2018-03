Cum evolueaza piata de constructii si care este impactul modificarilor aduse contractelor-standard FIDIC

Evenimentul a fost organizat de firma de avocatura MOREANU Law, alaturi de Partenerul Principal Patronatul Proprietarilor de Cladiri din Romania (RABO-Romanian Association of Building Owners) si BusinessMark Event Management.Intalnirea a reunit in panel sase profesionisti cu experienta, care au discutat despre principalele modificari aduse noilor Contracte FIDIC, editia a II-a publicate in luna decembrie 2017.De asemenea, acestia au analiza cele 2 contracte nationale care vor fi utilizate pentru lucrarile de infrastructura aplicabile proiectelor semnate incepand cu data de 11 ianuarie 2018.Dr. DANIEL MOREANU - Avocat, MOREANU Law a deschis conferinta prin a oferi o imagine de ansamblu asupra Contractelor FIDIC.Inca de la inceput, acesta a precizat ca desi discutiile se vor axa pe cele 3 contracte ("rosu", "galben" si "argintiu"), este important de retinut ca acestea nu sunt sigurele contracte create.In acest sens, exista si alte modele ("verde", "roz", "albastru", "alb"), create spre a fi utilizate la nivel international.De asemenea, Dr. Daniel Moreanu a subliniat ca emiterea noului set de 3 contracte-standard constituie un moment definitoriu pentru piata constructiilor la nivel global, urmand ca ulterior sa faca precizari cu privire la fiecare model.De exemplu, FIDIC "galben" este dedicat proiectelor in care atat proiectarea, cat si executia lucrarilor este realizata in mare parte de catre Antreprenor.Spre deosebire de acest model, FIDIC "rosu" vizeaza proiectele in care responsabilitatea proiectarii este in sarcina Beneficiarului, iar Antreprenorul realizeaza numai executia lucrarilor.In cazul FIDIC "argintiu" atat proiectarea, executia, cat si punerea in functiune a proiectului sunt in sarcina Antreprenorului care isi asuma un nivel de risc mai crescut decat in cadrul FIDIC "galben".Spre deosebire de primele contracte mentionate, nu exista Inginer, rolul acestuia este preluat de Beneficiar.Inainte de a da cuvantul invitatilor din panel, Dr. Daniel Moreanu a prezentat cinci Principii de Aur care trebuie luate in considerare in elaborarea Conditiilor Particulare.Schimbarile aduse de noile contracte FIDIC au fost dezbatute de catre specialistii cu experienta la nivel national si international: STEPHEN BURKE - Construction Director, Forte Partners, ADRIAN TUDOR - Director Tehnic, Bog'Art, FLORIN POPA - Managing Partner, Vitalis, SERBAN JUVERDEANU - Head of Construction, P3 Romania si Drd. SILVIU MUNTEANU - Avocat.In continuare, acestia au acoperit subiecte, precum: avantajele noilor contracte FIDIC (Ex. claritatea si predictibilitatea, o mai buna alocare a riscurilor, definitii noi, rolul inginerului, rolul DAB/DAAB etc.), utilitatea unor astfel de forme contractuale, aspecte negative sau de imbunatatit (complexitatea, detalierea excesiva a clauzelor, aspectele lasate nereglementate etc.), popularitatea contractelor FIDIC in Romania in comparatie cu piata internationala, momentul inceperii lucrarilor, intarizerea si suspendarea acestora, dar si solutionarea disputelor.Printre concluziile evenimentului se afla si faptul ca partile vizate isi pot indrepta privirea asupra a tot ceea ce isi doreste FIDIC sa realizeze in viitor. Expertii sunt de parere ca FIDIC doreste sa tina pasul cu tehnologia si cu nevoile partilor contractuale.In acest sens, conferinta reconfirma faptul ca specialistii ar trebui sa ramana informati, ancorati in realitate si sa priveasca cu optimist spre aceste noi forme contractuale.La finalul conferintei, Dr. DANIEL MOREANU a adus in discutie cele doua modele nationale de contracte propuse de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru lucrari de infrastructura.Acesta a precizat ca utilizarea celor 2 modele de Contracte este obligatorie pentru contractele de achizitie publica sau sectoriala initiate dupa data de 11 ianuarie 2018 ce au o valoare (fara TVA) mai mare sau egala cu 23.227.215 lei, adica de aproximativ 5 milioane de EURO.In acelasi timp, pentru contractele care au o valoare ce se situeaza sub pragul mai sus mentionat, autoritatile contractante au dreptul, insa nu sunt obligate, sa utilizeze noile modele de Contracte.Evenimentul a fost organizat de MOREANU Law cu sprijinul partenerului principal Patronatul Proprietarilor de Cladiri din Romania (RABO-Romanian Association of Building Owners), al BusinessMark Event Management si al partenerilor media: Financiarul.ro, Jurnalul de Afaceri,, Gazetadestiri,, Debizz, Revista Valoarea, Roportal, Bucuresteni.ro, Administratie.ro, Global Manager, Vox Capital, PRBox, Rbeconnect.