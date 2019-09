Cum sa alegi furnizorul de materiale si echipamente de sablare

Marile companii de retail care comercializeaza produse si echipamente pentru toate tipurile de aplicatii, din toate sectoarele de activitate: constructii, prelucrare metal, lemn, bricolaj. In acest caz, produsele comercializate sunt ieftine si de calitate inferioara, iar aproximativ 99% sunt din gama "Do it yourself!".

Companiile care activeaza intr-un anumit domeniu industrial, care ofera produse pentru toate aplicatiile specifice domeniului respectiv. In esenta, aceste companii sunt intermediari ai companiilor specializate pe diferite segmente din domeniul respectiv si comercializeaza gama acestora de produse la un pret mai ridicat. Totodata, nu detin stocuri fizice din fiecare tip de material, timpul de livrare fiind semnificativ mai mare. Nefiind specializate, aceste companii nu detin logistica pentru un suport adecvat in cazul multiplelor situatii care pot sa apara in procese industriale complexe.

Companiile specializate de materiale si echipamente de sablare. De regula, aceste companii sunt distribuitori autorizati pentru materialele si echipamentele de sablare comercializate, fiind cu adevarat dedicate sa gaseasca cele mai noi tehnologii in domeniul sablarii prin prospectarea continua a pietei si participarea la targurile de profil din intreaga lume. Aceste companii investesc in materiale si echipamente de sablare profesionale, specializate pe tipuri de operatiuni, care ofera eficienta maxima in toate activitatile de sablare derulate. Fiind prima veriga in sistem si detinand stocuri fizice semnificative de materiale, aceste companii pot sa ofere cel mai avantajos raport calitate-pret, livrand in cel mai scurt timp materialele de sablare comandate.

Sablarea asigura pregatirea suprafetelor pentru tratamente ulterioare, fiind in esenta o etapa intermediara, dar cu rol determinant in procese operationale multiple, de eficienta ei depinzand buna desfasurare a unui numar mare de lucrari industriale complexe: eliminarea tunderului de laminare de pe suprafetele metalice noi in vederea aplicarii de tratamente ulterioare (grunduri, lacuri, vopsele), curatarea straturilor vechi de vopsea si rugina de pe suprafete (rezervoare petroliere in industria de petrol si gaze, poduri, nave maritime, santiere navale, constructii civile), ecruisarea suprafetelor metalice pentru cresterea rezistentei mecanice si diminuarea uzurii materialelor.Avand un spectru larg de aplicatii industriale, sablarea atinge eficienta maxima cand este realizata cu materiale de sablare specializate in functie de tipul de suprafata care trebuie pregatita (metale feroase, metale neferoase - inox, aluminiu, arama - care nu permit contaminarea feroasa, granit, piatra, beton, lemn, sticla, caramida), tinand cont si de locul unde se desfasoara aceste operatiuni (sablarea in spatii deschise unde recuperarea materialului abraziv este dificila sau chiar imposibila, precum si sablarea in interior, in cabine sau camere de sablare).Pentru a putea realiza un matching permanent intre inputurile de materiale de sablare necesare, indiferent de complexitatea lucrarilor de sablare de efectuat, companiile trebuie sa gaseasca acei furnizori care pot pune la dispozitia acestora materialele de sablare solicitate, indiferent de tipul acestora, in timp util si in cantitatile adecvate: alice angulare de otel, alice sferice de otel, alice angulare de inox, alice cilindrice de inox, electrocorindon alb, electrocorindon maro, bile de sticla, zgura de cupru, granat rosu.GritSablare este companie specializata in domeniul sablarii, fiind lider la nivel national si in Europa de Sud-Est. Compania pune la dispozitia clientilor sai cea mai variata gama de materiale de sablare profesionale, de calitate superioara, pentru orice tip de operatiune de sablare derulata. Cu peste 3500 tone de materiale de sablare in stoc, GritSablare poate livra rapid materialele de sablare solicitate, in orice colt al lumii.Totodata, pe langa oferta de materiale, GritSablare comercializeaza echipamente de sablare profesionale de interior si exterior (camere de sablare, cabine de sablare, aparate de microsablare, instalatii de sablare, filtre de praf), precum si consumabile, accesorii si echipamente de protectie pentru sablare.In plus, GritSablare, vine in sprijinul clientilor sai prin programe de achizitie personalizate, in rate fara dobanda, pentru materialele si echipamentele de sablare achizitionate, care beneficiaza inclusiv de optiuni de achizitie de tipul buy-back.Desi un numar mare de antreprenori cauta variantele cele mai ieftine privind materialele si echipamentele de sablare cu scopul de a realiza economii, aceasta optica se dovedeste a fi deficitara, intrucat duce la cresterea costurilor cu materiale si echipamente pe termen lung.Spre deosebire de materialele ieftine de sablare, materialele profesionale de sablare sunt ecologice, non-toxice si au o rata mare de reutilizare (peste 1100 cicluri de sablare pentru alicele angulare de otel premium, peste 3000 cicluri de sablare pentru alicele sferice de otel premium, peste 800 cicluri de sablare pentru alicele de inox comercializate de GritSablare).Totodata, fiind o companie specializata in domeniu, GritSablare detine un know-how vast si propune solutii tehnice inovatoare pentru fiecare tip de aplicatie de sablare, inclusiv solutii pentru materiale pentru turnatorii si foraje, ca bentonita sodica PREMIUM, origine Argentina cu puritate 99.9% si Bentonita sodica SUPER-BOND, origine India, ideale pentru aplicatii ca amestecurile de formare pentru piese turnate, prepararea fluidelor de foraj, rafinare petrol, hidroizolant in constructii, material auxiliar de umplutura in industria materialelor de constructii, ameliorarea prizelor de legare la pamant a instalatiilor electrice, plastifiant si liant in ceramica, agent antideponent si ingrosare pentru vopsele si lacuri, precum si grafit pentru turnatorii Astfel, o colaborare pe termen lung cu o companie specializata in domeniul sablarii reduce timpul in solutionarea problemelor aparute, fiind un avantaj real de timp si de bani, ceea ce isi propune si GritSablare sa realizeze alaturi de clientii si partenerii sai.