Dancila a semnat contractul de finantare pentru autostrada Brasov-Comarnic

"Ma bucur ca am participat la semnarea acestui contract, aceasta este abordarea guvernului, vrem sa avem cat mai multe obiective pe care sa le punem in valoare, oamenii nu mai au timp sa astepte, trebuie sa avem o abordare constructiva, un ritm alert, iar acolo unde lucrurile nu merg asa cum ne-am dori, trebuie sa aducem alti oameni care vor sa se implice pentru ca nu putem sa le spunem oamenilor ca a inceput un drum sau o autostrada in 2011 si in 2019 inca lucram la ea. Firmele care sunt serioase sa-si continue lucrul, iar celelalte sa plece acasa si sa lase pe altii care vor sa faca ceva (...) . Nu ne fac noua un favor, este obligatia lor si trebuie sa respecte termenele pe care le-au antamat cand au vorbit de realizarea unui drum expres sau a unei autostrazi. (...) Sper ca si in acest contract sa respectam termenele si ma bucur ca sunt constructori romani", a spus premierul.Contractul a fost semnat de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul CNAIR, Narcis Neaga, in prezenta prim-ministrului si a ministrilor Finantelor, Eugen Teodorovici, Economiei, Eugen Badalau, si Sanatatii, Sorina Pintea.Cu acest prilej, Cuc a anuntat ca va fi reziliat contractul cu constructorul care efectueaza lucrarile pe DN 73, " un important drum turistic, spre Bran".In acest context, premierul Viorica Dancila a afirmat ca "apreciaza aceasta abordare", subliniind ca, prin acest mod de lucru, vor putea fi realizati multi kilometri de drumuri si ca spera ca, pentru contractul reziliat pentru lucrarile pe DN 73, "sa gasim pe cineva care vrea sa-si respecte termenele si sa isi faca datoria"."Stim ca oamenii isi doresc autostrazi, isi doresc dezvoltare, isi doresc investitii, numai printr-o abordare pe care am vazut-o acum si pe care o apreciez putem sa facem pasi inainte. Daca nu, vom sta sa asteptam, vom cauta scuze, iar lucrurile nu vor demara asa cum ne dorim. Eu cred, avand acest mod de lucru, putem sa vorbim de realizarea multor kilometri de autostrada, de drumuri expres si, bineinteles, iau in calcul drumurile locale, prin PNDL I, PNDL II, Fondul de Dezvoltare si Investitii, fonduri de la bugetul de stat, guvernamentale, in completare cu fonduri europene sau in parteneriat public-privat. Trebuie sa folosim toate aceste oportunitati sa avem rezultatele pe care ni le dorim noi, toti, si pe care si le doresc toti romanii si, in acest caz, brasovenii", a spus premierul.La randul sau, ministrul Transporturilor a dat asigurari ca firma cu care s-a semnat contractul de finantare pentru autostrada Brasov-Comarnic va termina lucrarea inainte de termen."Iata ca, in 2017, guvernarea PSD, prin programul de guvernare, inclusiv pe componenta de transporturi, a reusit sa deblocheze proiecte strategice pentru Romania, acest tronson de autostrada fiind primul deblocat, si stiti foarte bine ca s-a semnat contractul in octombrie 2017. Iata-ne, astazi, ca dam, practic, startul lucrarilor. Finantare exista, s-a intors acest tronson pe fonduri europene, s-a semnat astazi contractul de finantare si va asigur ca acest tronson de autostrada va fi terminat inainte de termenul contractual pe care il are aceasta firma romaneasca", a afirmat Cuc, el precizand ca, pentru restul tronsonului de autostrada, intre Predeal si Ploiesti, urmeaza negocierile cu consortiul de firme chinezo-turce.Ministrul Transporturilor a punctat ca isi propune finalizarea tronsonului Brasov-Comarnic pana la sfarsitul acestui an."Vom incepe procedura de accelerare, ceea ce inseamna ca ii vom aloca si niste fonduri suplimentare daca este cazul. Contractul de finantare este de 200 de milioane, in timp ce contractul de proiectare si executie este de 120 de milioane, pentru mobilizare in permanenta pe santier si atunci se poate finaliza la timp acest obiectiv", a afirmat Cuc.In ceea ce priveste lucrarile la DN 73, acesta a mentionat ca acolo se vor efectua lucrari in regie proprie de catre DRDP."Sunt convins ca, asa cum acest constructor nu a reusit sa realizeze lucrarile in 11 ani, desi a avut finantare, cu siguranta nu va remedia ce a stricat in perioada aceasta, doar sa arate ca s-a mobilizat asa, intr-un timp scurt. Dar nu ne mai poate pacali nimeni, el avea un grafic asumat si, de la 190 de persoane si 71 de utilaje, sunt 20 de persoane si 11 utilaje. Special am venit de la ora 8,00 dimineata sa ma conving daca au inteles ce li s-a transmis de catre reprezentantii CNAIR. Pe tronsoanele acestea vor intra DRDP Brasov, iar de la Pitesti-Campulung -Brasov vom relicita si sper sa-l si atribuim in cel mai scurt timp si sa scapam de contestatii, care blocheaza obiectivele de investitii", a punctat Cuc.Intrebat daca va mai rezilia contracte cu constructorii, ministrul a raspuns: "Categoric, da"."Pana acum am reziliat 3 contracte si nu ne vom opri aici (...) acolo unde va fi vina companiei, la fel voi fi in abordare si voi lua masuri unde constructorul nu se mobilizeaza sau avem probleme cu un ONG pe mediu, atunci acolo trebuie spuse public, ca sa stie tot publicul, sau constructori neseriosi care, in loc sa-si faca treaba, cand vin in Romania, vin cu o firma puternica de avocati si, in loc sa-si faca treaba, sa duca utilajele in santier, vin sa studieze clauzele contractuale", a mentionat ministrul Razvan Cuc.Contractul semnat, luni, cu Asocierea SC Alpenside SRL-SC Specialist Consulting SRL este in valoare de 118.019.701 milioane lei si prevede o durata contractuala de executie de 18 luni precum si o garantie de buna executie a lucrarilor de 48 de luni, potrivit CNAIR SA.