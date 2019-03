HBM-NOBAS BG120 TA-6 (6X6) - un autogreder perfect pentru constructia de drumuri

HBM-NOBAS BG120 TA-6 (6X6) - specificatii tehnice de baza

HBM-NOBAS BG120 TA-6 (6X6) - avantaje principale

In ultimii ani, majoritatea firmelor de constructii carora li s-au atribuit prin licitatie aceste lucrari de exterior au inceput sa investeasca in utilaje de constructii capabile sa duca la bun sfarsit in termen util santierele incepute.S-a investit foarte mult in autogredere , niste utilaje concepute special pentru asemenea lucrari, una dintre cele mai convenabile solutii fiind autogrederul HBM-NOBAS BG120 TA-6 (6X6), pe care-l vom prezenta mai detaliat in cele ce urmeaza.Greutate operationala: 14.000 kgMotor: Perkins, 4400 cmc, 102 kw/139 cai, cuplu 560Nm/1400 rpmTransmisie: 6 viteze in fata 3 viteze in spate*, viteza maxima 40 km/hAxe: doua axe spate motoare si una frontala viratoareFrane: sistem de franare hidraulic care actioneaza pe puntile spate + frana de parcareDirectie: asistata hidraulic, anvelopele sunt 455/70 R24Lama laterala: 495 mm ridicare deasupra solului, 365 mm adancime sub nivelul solului, dimensiune: 3355x505, deplasare laterala 1000 mm, 360 de grade unghi de rotire pe orizontala si 90 de grade unghi de inclinare in plan vertical.Sistem hidraulic: pompa hidraulica Load Sensing cu pistoane axiale, opereaza pana la 205 bariPrimul si cel mai important avantaj pe care autogrederul HBM-NOBAS BG120 TA-6 (6X6) il are este chiar producatorul.Compania este una nemteasca si, dupa cum stim, calitatea utilajelor de constructii care vin dintr-o tara precum Germania este foarte mare. Acest standard de calitate a permis de-a lungul timpului dezvoltarea unei infrastructuri rutiere cum nu mia exista nicaieri in lume in afara de Germania.Un alt avantaj consta in faptul ca utilajul este 6x6, adica beneficiaza de tractiune perfecta. Astfel, este potrivit pentru terenurile din Romania, o tara cu forme de relief destul de neregulate chiar daca exista multa campie.O firma de constructii care se ocupa cu amenajare si reabilitare de drumuri in Romania, sau chiar cu deszapezire, o sa gaseasca in autogrederul HBM-NOBAS BG120 TA-6 (6X6) mai mult decat un partener de incredere. Este un utilaj care face fata oricarei suprafete.Nu in ultimul rand, este recomandata achizitia autogrederului HBM-NOBAS BG120 TA-6 (6X6) si din pricina faptului ca producatorul are reprezentanta in Romania. Poate fi achizitionat prin intermediul Gradinariu Import Export SRL, cu care puteti lua legatura prin portalul - magazin online gradinariu.ro.Daca te intereseaza un asemenea utilaj reusesti sa intri in posesia lui mult mai simplu, nu mai esti nevoit sa iei legatura cu intermediari internationali sau chiar cu producatorul.Acestea sunt cele mai importante avantaje pe care le ai daca alegi sa cumperi un autogreder HBM-NOBAS BG120 TA-6 (6X6) . Calitate de constructie nemteasca, functii cu ajutorul carora face fata cu brio terenurilor dificile din Romania si nu in ultimul rand existenta unui reprezentant chiar in Romania.