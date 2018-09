Importanta materialelor de sablare superior calitative pentru derularea eficienta a lucrarilor in santiere si ateliere

Materia prima din care este fabricat materialul de sablare trebuie sa aiba origine controlata, iar procesul de fabricatie trebuie sa indeplineasca toate standardele tehnice de calitate pentru a mentine caracteristicile de duritate si compozitia chimica nealterata a materialului pe parcursul timpului. Granatul Rosu (Red Garnet) recomandat pentru debitarea cu jet de apa (water jet cutting) comercializat de catre GritSablare este un produs special conceput pentru masinile cu jet de apa, oferind o serie unica de caracteristici de duritate, densitate, friabilitate si forma a particulelor, ce maximizeaza proprietatile de taiere ale masinilor cu jet de apa.

Materialul abraziv trebuie sa permita realizarea de economii financiare semnificative, in ceea ce priveste costurile de achizitie si transport. Este necesara achizitia unei cantitati semnificativ mai mici de abraziv pentru derularea unor operatiuni de sablare complexe, folosind un material de sablare superior calitativ, spre deosebire de unul obisnuit. Tot in vederea realizarii de economii, trebuie sa se tina cont si de gradul de reutilizare al materialului. Alicele de Otel Premium distribuite de catre GritSablare sunt imbogatite cu adaos de crom, au o duritate foarte mare (> 64 HRC) si pot fi reutilizate in peste 1100 cicluri de sablare (Erwin Test Machine), permitand operatiuni de sablare rapide si agresive. Spre deosebire de alicele de otel obisnuite realizate din resturi de otel (fier vechi si ruginit), Alicele de Otel Premium sunt fabricate din rebuturi de otel folosite la fabricarea rulmentilor, fapt care le asigura o durata operativa foarte mare.

Materialul nu trebuie sa altereze structura chimica a suprafetelor sablate, factor important in cazul tratamentelor derulate pentru suprafete de INOX, aluminiu, zinc, alama sau alte materiale neferoase. Alicele Angulare de INOX si Alicele Cilindrice de INOX distribuite de catre GritSablare nu contamineaza suprafetele tratate, sunt ideale pentru operatiuni de sablare, respectiv durificare suprafete, pot fi reutilizate in peste 800 cicluri de sablare si durificare, fiind ideale pentru utilizarea in cabine si camere de sablare.

Materialul de sablare trebuie sa fie ecologic, sa nu contina silicati liberi care pun in pericol sanatatea operatorilor si mediul inconjurator. Zgura de cupru distribuita de catre GritSablare este produsul de sablare nr. 1 in Europa. Fabricat in EU, cu particule angulare, multifatetate, cu duritatea 7,5 pe scara Mohs. Eficienta sporita, cu 30% mai mare fata de orice alt produs similar din gama abrazivilor de exterior, pe aproape orice tip de suprafata, in interior si in spatii deschise, fiind cel mai economic material de sablare pentru utilizarea in spatii deschise, la sablarea de poduri, nave maritime, santiere navale, platforme de petrol, constructii civile, fatade cladiri, conducte de metal, jante si piese auto. Produs Certificat Non-Toxic, < 0,1% Silicati liberi. La cerere, oferim Certificat Toxicologic care atesta conformitatea pentru continutul de elemente toxice, carcinogenice si silicati liberi. In concordanta cu prevederile REACH, Regulamentului EC/1272/200 si a Directivei 67/548/ EEC privind substantele toxice, produsul este clasificat ca non-toxic.

Un alt atribut urmarit in alegerea materialului de sablare trebuie sa fie continuitatea livrarilor de material, in timp util pentru a nu inregistra intarzieri si decalaje in indeplinirea lucrarilor operative, pe santier sau in atelier. GritSablare este lider national in furnizarea de materiale de sablare de calitate superioara, avand stocuri de peste 3500 tone de materiale abrazive si o infrastructura eficienta de livrare la timp a tuturor produselor comandate. Totodata, GritSablare are ca obiectiv dezvoltarea unor relatii de colaborare solide si pe termen lung cu partenerii sai de afaceri.

Pentru a duce la bun sfarsit o multitudine de lucrari de curatare, debavurare, finisare, durificare, slefuire, sablare, ecruisare s.a., cu termene stranse de executie si cerinte ridicate de calitate, este nevoie de planificare atenta, o echipa dedicata, echipamente profesionale de sablare si materiale abrazive de calitate superioara.Calitatea materialelor de sablare folosite influenteaza intr-o proportie foarte mare succesul tuturor operatiunilor de sablare si curatare, indiferent de tipul de suprafata care trebuie pregatita, metalica sau nemetalica.Printre caracteristicile pe care un responsabil de santier - bun cunoscator in domeniul tratamentelor de suprafete - le urmareste in alegerea unui material de sablare de calitate superioara, se numara:Finalizarea activitatilor de sablare in timp util este un obiectiv si o necesitate pentru fiecare santier si atelier de sablare. Eficientizarea activitatilor si lucrarilor prin solutii calitative de sablare este un prim pas in realizarea acestui deziderat.