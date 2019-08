Intre design si functionalitate: Cu ce provocari se confrunta cei care asigura confortul termic al noilor cladiri

Care sunt beneficiile utilizarii panourilor termoizolante in realizarea unei cladiri, atat din punct de vedere al constructiei cat si al costurilor de intretinere si administrare?

Ce garantii de calitate prezinta produsele pe care le comercializati si cum poate fi clientul sigur ca alegerea facuta este cea corecta?

Care sunt provocarile cu care va confruntati?

Care este proiectul de suflet la care ai lucrat de cand esti directorul tehnic al Isopan Est?

Exigentele clientilor legate de estetica produselor au crescut considerabil in ultimii ani, explica Alexandru Ciuca, Director Tehnic Isopan Est.Potrivit specialistului, acestia consulta din ce in ce mai mult lucrari importante finalizate, iar asteptarile vis-a-vis de cum ar trebui sa arate proiectul lor sunt din ce in ce mai ridicate."Pentru clientii Isopan Est, una dintre cele mai cunoscute companii care activeaza in domeniul productiei de panouri termoizolante, ideile inovative generate de arhitecti sunt o referinta si o sursa dinamica de inspiratie, care se reflecta in cerintele pe care clientii acestora le au, solicitand produse functionale, dar carora sa nu le lipseasca designul estetic si versatil", spune acesta.Piata de panouri metalice termoizolante din Romania a inregistrat un volum de 6,5 de milioane de metri patrati in 2018. Pe piata locala, Isopan Est detine o cota de piata de 20% si a exportat 52% din productie, in special in tari precum Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Slovacia, Ungaria.Despre cum impacam confortul si esteticul in constructii, dar si despre cum balanta intre cele doua, ne vorbeste Alexandru Ciuca, Director al departamentului tehnic, Isopan Est, parte a Grupului Isopan.Avantajele utilizarii panourilor sandwich in realizarea inchiderilor unei cladiri sunt multiple.Daca ne raportam la un proiect in functie de destinatia lui si de conditiile de utilizare, exigentele pe care le indeplinesc panourile termoizolante sunt: rapiditate in montaj, izolatie termica sporita, rezistenta la foc si portanta corespunzatoare.Versatilitatea este un alt punct forte al panourilor sandwich, ele fiind elemente suport pentru o gama larga de produse ce constituie invelisul extern al unei cladiri: placi ceramice, caramida aparenta, lamele metalice profilate, compozit, in cazul fatadelor, si terase verzi, in cel al acoperisurilor.In aceeasi masura, daca ne raportam la durata de viata a unei cladiri si functionalitatea acesteia, exigentele pe care le indeplineste acest produs ar fi: reducerea consumului de energie, a emisiilor de CO2 si asigurarea sigurantei la incendiu - toate acestea doar atunci cand se utilizeaza corespunzator panourile sandwich termoizolante.Departamentul tehnic si cel de calitate sunt primele care se asigura de acest lucru. Primul pas pe care acestia il fac este verificarea documentatiei, pentru a stabili dimensiunile corecte si conformitatile in care trebuie sa se incadreze produsele propuse.In cazul in care exista cerinte speciale legate de produsul furnizat, alegerea se face numai dupa completarea de catre client a chestionarului de mediu, asigurandu-ne in acest fel de respectarea tuturor parametrilor impusi.Consider ca gasirea constanta a solutiilor competitive si eficiente, astfel incat sa aduci un plus de valoare fiecarui proiect la care lucrezi, atrage de la sine si satisfactia clientului. In echipa in care lucrez aceste lucruri sunt realizabile, prin buna colaborare la nivel intern, atat in echipa tehnica, cat si intre departamente.Pe langa aceasta, experienta de peste 40 de ani a grupului Manni din care face parte Isopan, face diferenta pentru ca investeste continuu in cercetare si dezvoltare. De aceea, personal consider ca in scurt timp, calitatea produselor utilizate, care respecta cu strictete rigorile proiectelor, va deveni criteriul primordial de selectie al furnizorului de materiale in domeniul constructiilor.Imi este destul de greu sa aleg doar unul, dar as putea incepe prin a spune ca sentimentul de satisfactie si de multumire este cu atat mai mare cu cat esti mai implicat intr-un proiect inca din faza de concept si pana ajunge sa fie implementat.Si, ca sa raspund punctual la intrebare, considerand si dimensiunea proiectului livrat, cred ca proiectul de constructie a Centrului Logistic Emag din comuna Joita, langa autostrada A1, Bucuresti - Pitesti este cel care a insemnat cel mai mult pentru mine.Este probabil cea mai mare investitie din sectorul logistic romanesc din ultimii ani, pentru care Isopan a furnizat in 2018 intreaga anvelopa a cladirii si care a presupus furnizare de:- tabla cutata autoportanta pentru invelitoare LG153, cca 127 000 m2 (proiectare in solutie optimizata)- panouri cu vata minerala Isofirewall 100 mm pentru inchideri perimetrale, cca 20.000 m2 (asistenta in proiectare si executie)- panouri cu vata minerala Isofirewall 150 mm pentru compartimentari interioare, cca 9.500 m2 (suport tehnic in santier)