Lucrarile la Autostrada de Centura Bucuresti nu vor incepe nici in 2019

Mai mult, acesti afirma ca semnarea contractelor se va amana cu multe luni din cauza contestatiilor aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti si al CNSC."Din informatiile noastre, cel putin 9 contestatii au fost inaintate de majoritatea constructorilor descalificati de CNAIR.Trebuie specificat ca toate aceste oferte au fost initial declarate conforme din punct de vedere tehnic, eliminarea lor facandu-se la evaluarea financiara.Dintr-o prima analiza, motivele descalificarilor au un impact nesemnificativ sau chiar nul din punct de vedere financiar si sunt erori de tehnoredactare, de corelare intre diferite sectiuni ale documentatiei depuse si care se pot corecta ulterior, conform principiilor din legislatia nationala si europeana (...)Spre exemplu, in cazul lotului 3, eliminarea din motive procedurale a ofertelor cu punctaj superior celei declarate castigatoare poate fi considerata o cheltuire ineficienta a banilor publici pentru ca avem un pret cu peste 15 milioane de lei mai mare decat estimarea oficiala publicata pe SEAP (lucru foarte rar intalnit) si cu peste 300 de milioane de lei mai mare decat cel mai mic pret oferit in licitatie", precizeaza sursa citata.Potrivit Asociatiei, compania din Turcia care a castigat contractele de constructie pentru doua loturi din noua centura a Capitalei reprezinta un risc pentru cheltuirea banului public in conditiile in care, desi la nivel mondial portofoliul acesteia este impresionant, in Romania este prezenta printr-un SRL cu trei angajati (la nivelul anului 2016)."Un alt risc legat de cheltuirea ineficienta a banilor statului si dezangajarea fondurilor europene il reprezinta compania din Turcia care a castigat primele doua loturi. Desi la nivel mondial portofoliul acesteia este impresionant, in Romania este prezenta printr-un SRL cu trei angajati (la nivelul anului 2016).De cele mai multe ori, experientele au fost nefaste in cazul acestor companii fara active, structura si know-how in tara noastra", se noteaza in comunicat.Potrivit Pro Infrastructura, in urmatoarele luni, instantele de judecata vor clarifica situatia."Chiar daca, in cel mai fericit caz, contractele de proiectare si executie vor fi semnate in 2018, lucrarile nu vor putea incepe nici macar in 2019, deoarece nu sunt gata exproprierile.Licitatia pentru achizitionarea serviciilor necesare este in derulare, data pentru evaluarea ofertelor fiind stabilita deocamdata pentru finalul lunii iunie 2018.Conform obisnuintei ultimilor ani, sfarsitul lui 2019 ar fi un termen optimist pentru obtinerea terenurilor de pe traseul autostrazii", se arata in comunicatul Asociatiei.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat castigatorii celor trei sectiuni ale A0 Sud, noua centura a Bucurestiului la nivel de autostrada.Astfel, pe lotul 1 (16,93 km intre A2 si CF 902) si pe lotul 2 (16,3 km intre CF 902 si DN6) a castigat compania din Turcia Alsim Alarko, cu o oferta de 830,6 milioane lei (90% din costul estimat), respectiv 750,8 milioane lei (85% din valoarea estimata).Lotul 3 (17,965 km intre DN6 si A1) a fost adjudecat de catre romanii de la UMB, cu suma de 882,3 milioane lei (aproape 102% din costul estimat).Cele trei loturi ale Autostrazii de Centura Sud a Municipiului Bucuresti vor avea o lungime insumata de aproximativ 52 de kilometri si dupa ce vor fi finalizate vor face face legatura intre A1 si A2.In valoare de aproximativ 580 de milioane de euro, intregul proiect va permite decongestionarea circulatiei in zona de sud a Bucurestiului si va asigura traficul rutier de tranzit pe segmentul romanesc al coridorul 4 Pan-european.Proiectarea fiecarui lot al Autostrazii de Centura Sud a Municipiului Bucuresti va dura 12 luni, iar executia 30 de luni, dupa atribuirea contractelor.Acest proiect, similar solutiilor aplicate in zona marilor metropole europene, face parte din Master Planul General de Transport si urmeaza sa fie finantat prin POIM 2014 - 2020.