Lucru la inaltime: Cinci metode de a lucra in siguranta

Este lucru la inaltime atunci cand:

Lucrezi pe o scara sau pe un acoperis;

Ai putea sa cazi de pe o suprafata fragila.

Sa evaluezi situatia sau daca nu ai competenta necesara sa soliciti ajutor specializat;

Evita sa lucrezi la inaltime daca exista alte variante;

Cand lucrul la inaltime nu poate fi evitat, previne caderile folosind un loc de lucru asigurat si tipul corect de echipament;

Minimizeaza distanta si conscintele caderii, folosind tipul corect de echipament acolo unde riscul nu poate fi eliminat.

Enumeram mai jos cinci metode in lucru la inaltime:

Punct de ancorare;

Ham complet;

Lonja si opritor de cadere.

Punct de ancorare;

Ham complet;

Coarda oprire cu opritor de cadere.

Punct de ancorare;

Ham complet;

Coarda sustinere si coarda de conexiune.

Punct de ancorare;

Ham complet cu punct de conexiune pentru functia de protectie la cadere, sustinere si pozitia de sezut;

Sistem din doua corzi: una de lucru, una de rezerva.

Punct de ancorare;

Ham complet sau sling de salvare;

Echipament de salvare si/ sau evacuare.

Caderea de la inaltime este una din cele mai mari cauze ale accidentelor si deceselor la locul de munca. Cele mai intalnite cauze sunt caderile de pe scari si prin acoperisuri fragile.In evitarea si minimizarea riscurilor in cazurile de lucru la inaltime, informarea este primul pas.Echipament folosit pentru a-l sustine pe utilizator si pentru a-l prinde inaintea, in timpul sau dupa o eventuala cadere.Un sistem de protectie la cadere este, de obicei, alcatuit din:Un sistem de protectie la cadere care permite utilizatorilor sa lucreze intr-o zona cu risc si care le opreste caderea, cu ajutorul unui opritor.Un sistem de oprire a caderii este, de obicei, alcatuit din:Echipament de sustinere, care previne riscul unei caderi, pentru desfasurarea activitatii in siguranta.Un echipament de sustinere este, de obicei, alcatuit din:Sistem folosit de utilizatori pentru a se pozitiona, atunci cand un punct de sustinere pentru picior nu exista sau cand acesta nu este sigur.Un asemenea sistem este, de obicei, alcatuit din:Un sistem pentru salvarea unui utilizator care are nevoie sa fie evacuat sau salvat.Un sistem obisnuit de salvare este alcatuit din:Principalul obiectiv cand se folosesc metode de lucru la inaltime (alpinismul utilitar, sistemele de linia vietii) este de a planifica, gestiona si executa lucrul cu minime accidente, incidente sau situatii periculoase pentru a asigura un sistem de lucru sigur in permanenta si fara daune materiale sau consecinte negative asupra mediului.