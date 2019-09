Numarul constructiilor noi creste in ritm alert. Ce solutii exista, insa, pentru a proteja mediul inconjurator de aceasta invazie?

Odata cu aparitia noilor tehnologii, inovatia joaca un rol tot mai important inclusiv in domeniul constructiilor, care pare ca se adapteaza din mers noilor tendinte globale.Firmele de constructii au in prezent mai multe resurse decat oricand, pentru a asigura un mediu de lucru mai sigur, materiale mai practice si mai usor de gestionat, si constructii mai sustenabile, durabile si mai prietenoase fata de mediu.Din acest motiv, pentru a ramane in pas cu tehnologia, companiile de constructii au inteles ca e imperios necesar sa abordeze subiectul inovatiei cu seriozitate, daca isi doresc sa ramana in continuare o alegere pentru clientii lor.Intr-o era in care accesul la tehnologie este similar pentru toata lumea. In contextul in care nu exista niciun manual cu reguli, care ar putea fi urmate pentru a asigura factorul inovator, companiile vor continua sa dezvolte noi solutii pentru vechile provocari, ceea ce s-ar traduce, in primul rand, printr-o adaptare mai buna la necesitatile clientului.Nu mai este un secret faptul ca panourile termoizolante sunt produsul ideal pentru izolarea cladirilor, asigurand un confort termic crescut si durabilitate pe termen lung. Ce inseamna totusi inovatia pentru companiile din domeniul constructiilor?Sunt materialele viitorului solutiile de care avem nevoie pentru a construi cladiri inovative, si in acelasi timp, prietenoase cu mediul?Constructiile, de orice natura, consuma cantitati mari de energie si de materii prime, ceea ce reprezinta, asa cum bine stim, un fapt deloc agreabil pentru mediul inconjurator. Pentru asigurarea dezvoltarii durabile, specialistii cu care noi lucram la Isopan Est, cunosc foarte bine faptul ca este necesara o analiza temeinica a proiectelor cu impact asupra mediului, ca o parte integranta, a exprimarii eficientei economice a proiectelor, a declarat Toni Pera, Director General Isopan Est.Eficienta unei locuinte verzi, precum si a spatiilor industriale de lucru, are in vedere intreg ciclul de viata al acesteia, de la proiect si pana la eventuale renovari majore suplimentare ori chiar demolare. Cu cat un material este mai flexibil din acest punct de vedere, cu atat devine mai eficient, consumand mai putine resurse si mai putina energie.Din acest punct de vedere, sustenabilitatea ramane un criteriu foarte important. In cazul resurselor naturale, sustenabilitatea inseamna folosirea si prelucrarea acestor surse intr-un ritm care sa le permita regenerarea. Cu cat exploatarea unei reusurse este mai controlabila, din punct de vedere economic, cu atat aceasta devine mai de incredere, mai accesibila, si desigur, mai ieftina.Una dintre tehnicile inovatoare in domeniu, care s-a bucurat de un real succes este cea a constructiilor realizate din panouri termoizolante, cu ajutorul noii tehnologii Leaf, o solutie cu multiple avantaje, dezvoltata de catre specialistii in constructii ai grupului italian Isopan.Dupa 40 de ani de experienta la nivel mondial, Isopan prezinta cea mai recenta tehnologie - Leaf Technology. Eficienta, siguranta si durabilitatea sunt disponibile, de acum inainte, intr-un singur produs: un nou panou de tip "sandwich inteligent", care permite transformarea cladirilor industriale si civile in cladiri sustenabile.Tehnologia Leaf este o solutie de ultima generatie, cu impact scazut asupra mediului inconjurator, care mareste izolatia termica si imbunatateste performanta energetica a constructiei globale, pentru a oferi un confort mai ridicat si o eficienta a costurilor. Tehnologia Leaf, devoltata de Isopan, este o tehnologie fara halogeni datorita substantelor ignifuge nehalogenate si se aplica unei game vaste de panouri termoizolante. Spre deosebire de alte panouri termoizolante, Leaf asigura o propagare scazuta a fumului in caz de incendiu, pentru a oferi o siguranta sporita atat pentru cladire, cat si pentru cei din interior.Prin raport cu valorile de referinta din piata de profil, panourile termoizolante produse cu tehnologia Leaf au o conductibilitate termica redusa cu 20%, care favorizeaza eficienta energetica a cladirilor si, implicit, rezulta intr-un consum de energie mai mic pentru incalzire sau racire, dar si mai putine emisii CO2.In acelasi timp, tehnologia Leaf vine si cu un avantaj mecanic, sectiunea fiind redusa cu o treapta productiva fata de tehnologia standard. In plus, cheltuielile necesare unei izolatii termice suplimentare se amortizeaza rapid, in maximum doi ani, prin diminuarea cheltuielilor energetice.Chiar daca sunt doar cateva decenii de cand panourile metalice termoizolante si-au facut debutul pe piata constructiilor, beneficiile utilizarii acestora au fost observate inca de la aparitia lor, facandu-le sa fie apreciate si alese de specialistii din toata lumea.Panourile metalice termoizolante ofera avantaje care tin atat de design, cat si de constructie, reprezentand un mare atu pentru arhitecti, designeri, constructori si proprietari.