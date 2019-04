Pe 20 mai se deschide santierul pentru autostrada Brasov-Cristian

"Trebuie finalizata proiectarea si, in 20 mai, dam ordinul de incepere a lucrarilor, venim sa deschidem santierul (pe tronsonul Brasov-Cristian -n.r.) . Restul proiectului lansat in PPP - in doua saptamani incep negocierile cu consortiul chinezo-turc, pentru conditiile in care se va semna contractul", a afirmat Razvan Cuc, care a precizat ca abia in urma acestora vor fi stabilite valoarea lucrarilor si perioada de implementare.Conform ministrului, contractul pentru lucrarile la tronsonul Brasov-Cristian nu a fost semnat timp de doi ani si jumatate, din 2015, din cauza ca fostul premier Victor Ponta "s-ar fi temut ca statul paralel il baga la puscarie"."Cand am ajuns in minister in 2017, imi amintesc ca se facuse un mare tam-tam pe marginea acestui subiect - spunea fostul premier Victor Ponta ca daca semneaza vreun contract, statul paralel il baga la puscarie. Ce sa vedeti? Guvernarea PSD, in 2017: am gasit tronsonul de autostrada Brasov-Cristian care statea de doi ani si jumatate si nu se atribuia contractul. Am vorbit si eu cu directorul de la acea vreme de la CNAIR, cu cei din comisii, de ce nu-l atribuim? Ori anulam licitatia, ori semnam contractul. Pana la urma, m-am edificat si am semnat contractul. Nu ne-a arestat nimeni. Pentru ca nu poate sa invoce nimeni ca poti sa fii arestat daca vrei sa faci infrastructura in Romania. Doar un om bolnav poate sa spuna asa ceva. Cat timp faci toate lucrurile legale, nu vine nimeni sa-ti reproseze nimic", a mai spus Razvan Cuc.