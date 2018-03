Real Estate & Construction Forum: Evolutia pietei de imobiliare si constructii pusa sub semnul analizei

FLORIN FURDUI, Country Manager, Portland Trust

MELINDA REIKLI, Country Manager Romania, S+B Gruppe

MAURICIO MESA GOMEZ, Director General, Cordia Romania (Futureal Group)

SINZIANA PARDHAN, Country Head Romania, P3 Logistic Parks

ADRIAN VASCU, Senior Partner, Veridio

ALEXANDRA SMEDOIU, Director, Consultanta fiscala, PwC Romania

DIMITRIS PERGAMALIS, Head of Construction and Development, Globalworth

RODICA TARCAVU, Partner, Industrial Agency, Cushman & Wakefield Echinox

ALEXANDROS IGNATIADIS, Co-fondator, Octagon Contracting & Engineering

ROXANA DUDAU, Associated Partner, Head of Real Estate Department Noerr

OANA PAUN, Coordonator Vanzari & Marketing, Maurer Imobiliare

INGE ABDULCAIR, Senior Manager, PwC Romania

Cei mai importanti jucatori din domeniu se reunesc pentru a dezbate situatia actuala a pietei de imobiliare pe fiecare segment in parte: office, rezidential, comercial si industrial & logistic.Principalele subiecte abordate in cadrul sesiunilor desunt: evolutia sectorului office in 2018, gestionarea eficienta a riscurilor cu care se confrunta companiile din domeniu in contextul dezvoltarii pietei de birouri din Romania, piata constructiilor - directii de dezvoltare, sectoare cu cea mai buna crestere, provocari si factori de influenta, planuri de dezvoltare ale pietei de retail, tendintele in dezvoltarea imobiliara - cladiri inteligente, tehnologii si produse inovatoare pentru constructii sustenabile, solutiile de finantare pentru investitiile in proiecte imobiliare, modificarile fiscale si legislative specifice pietei imobiliare, provocarile si oportunitatile pietei rezidentiale, segmentul proiectelor rezidentiale de tip boutique, randamentul investitiilor in proiecte rezidentiale in Bucuresti si principalele orase din tara, evolutia segmentului industrial & logistic, piata de terenuri, accesul la finantare pentru dezvoltatorii si clientii finali, piata de bricolaj in 2018 si planurile de dezvoltare ale principalilor jucatori de retail DIY.", a declaratMIHAI PATRULESCU - Senior Associate, Investment Services, Colliers International Romania modereaza discutiile in panelul format din urmatorii invitati:Evenimentul se adreseaza investitorilor pe piata imobiliara, dezvoltatorilor imobiliari, agentiilor imobiliare si brokerilor, companiilor de constructii si consultanta, birourilor de arhitectura, furnizorilor de materiale de constructii si tehnologii, comerciantilor de materiale de constructii, societatilor de avocatura si tuturor expertilor in domeniu.Inscrierea la eveniment se va face prin completarea formularului de inregistrare, disponibil pe site-ul BusinessMark si trimiterea acestuia la office@business-mark.ro Evenimentul Real Estate & Construction Forum este organizat de BusinessMark alaturi de: BRISK, Noerr, Veridio, Biroul de Traduceri Champollion, Rent For Comfort, Camera Franceza de Comert si Industrie in Romania (CCIFER), Plantam fapte bune in Romania, Asociatia The Social Incubator.Partenerii media ai conferintei sunt: AGERPRES, NewMoney, Curierul National, MoneyBuzz, Energynomics.ro, Transilvania Business, AVOCATURA, Debizz,, Jurnalul de Afaceri, Financial Market, Centruldepresa.ro, Manager Express, FinZoom.ro, FEMEI IN AFACERI, Trafic Media, CONSTRUCTIV, BURSA Constructiilor, www.transport-business.ro, Masini si utilaje pentru constructii, SpatiulConstruit.ro, Financiarul.ro, Gazetadestiri, Portal Management, AngajatorulMeu.ro, Saptamana Financiara, PRBox, Rbeconnect, MediaRabbit, EFdeN, Chalbert, Calendar Evenimente, Bucuresteni.ro, Roportal, Vox Capital, Global Manager, Administratie.ro, Revista Valoarea.BusinessMark este o companie ce ofera servicii integrate de B2B si pune la dispozitia clientilor sai modele de dezvoltare complexe cu scopul de a-i conecta in mod direct cu mediul de afaceri si de a crea oportunitati de parteneriat strategic.Atat prin organizarea de evenimente business, cat si prin serviciile de B2B Public Relations, BusinessMark isi propune sa vina in intampinarea partenerilor sai cu strategii de comunicare si promovare centrate pe business matchmaking si crearea de oportunitati de dezvoltare.