Specialistii EcoDrill explica: iata care sunt factorii ce influenteaza pretul unui foraj

Factori de influenta pentru pretul unui foraj pentru apa

Cererea constanta de servicii cat mai ieftine a determinat insa si cateva efecte adverse in acest segment. Este vorba despre calitatea tehnica a forajelor, in situatia in care acestea sunt realizate uneori de echipe cu o pregatire insuficienta sau cu dotari dintre cele mai rudimentare. Asemenea elemente, combinate cu slaba informare a populatiei, determina uneori rabat de la calitatea lucrarilor realizate, chiar daca preturile par sa fie foarte atractive.Pentru a lamuri pe deplin acest aspect, specialistii de la EcoDrill foraje ne-au explicat care sunt factorii ce influenteaza pretul unui foraj si ce implica realizarea unuia de calitate.Pentru ca un foraj sa reziste cat mai mult timp si sa necesite cheltuieli minime de intretinere, este nevoie ca lucrarea sa fie bine realizata inca de la bun inceput. Calitatea lucrarilor initiale va determina si durabilitatea ulterioara a acestora. Iata care sunt si factorii de influenta pentru pretul unui foraj.Cu cat echipa contractata pentru realizarea forajului este mai profesionista si cu cat diametrul putului forat este mai mare, cu atat va creste si costul lucrarii.Se presupune ca instalatiile utilizate sunt de putere mai mare si necesita costuri de intretinere mai ridicate.Cu cat putul necesar a fi forat trebuie sa fie mai adanc, cu atat si pretul realizarii lucrarii va fi mai ridicat.are la randul sau o influenta asupra costului total al lucrarii. Daca este vorba despre un foraj de tip casnic, se utilizeaza tuburi de PVC de regula, insa exista o diferenta de deviz in cazul unor lucrari de o anvergura mai mare.si utilizarea sau nu a acestuia constituie de asemenea un element care influenteaza pretul total al lucrarii. In egala masura este influentata insa si calitatea apei, intrucat prin folosirea pietrisului de tip margaritar se obtine ulterior o apa mult mai pura, fara impuritati sau nisip.constituie de asemenea operatiuni ce pot sa influenteze factura finala aferenta lucrarilor realizate. Acestea au scopul de a mari durata de viata a forajului, de a preveni prabusirea peretilor si de a proteja gura forajului de distrugerea care poate avea loc in timp, datorita utilizarii.sunt alte lucrari care completeaza seria de operatiuni ce definesc un foraj realizat corespunzator. Astfel de lucrari constituie dovada realizarii cu finete a tuturor operatiunilor si vor determina un minimum de intretinere ulterioara.Spre exemplu, un foraj bine facut nu va avea decat foarte rar nevoie de decolmatari sau denisipari de-a lungul timpului, exceptand cazurile in care straturile geologice cunosc modificari sau stratul acvifer sufera perturbatii de debit.Nu in ultimul rand,pot sa influenteze de asemenea pretul total al unei lucrari de foraj. Daca situatia o impune, realizarea unui camin pentru foraj de capacitate mare poate sa implice o investitie destul de consistenta.Tinand cont de toate aceste aspecte implicate in realizarea unui foraj de calitate, devine evident faptul ca a contracta o firma care promite sa realizeze lucrari la un pret modic poate fi o greseala.Ca recomandari finale, aceiasi specialisti de la EcoDrill mentioneaza ca intretinerea forajului trebuie efectuata corespunzator - atunci cand este cazul, spre exemplu, pot fi realizate denisipari, iar calitatea apei poate fi analizata periodic pentru a sesiza eventuale contaminari.Odata respectate toate aceste recomandari, oricine se poate bucura de lucrari de foraje realizate in conditii optime de catre profesionisti in domeniu.Persoanele interesate pot obtine mai multe informatii despre foraje si calitatea acestora, preturi si oricare alte detalii chiar de la specialistii EcoDrill, care pot fi contactati utilizand datele din cadrul site-ului oficial ecodrillforaje.ro