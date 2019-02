Studiu: De ce ar trebui sa construiti un imobil in loc sa il cumparati?

In 2019 se pune accent pe solutii termice eco, avantajoase pentru beneficiarul prezent si viitor

Solutiile eficiente de incalzire cresc apetitul pentru inchirieri

Confortul termic este privit ca indicator al performantei unei cladiri noi

De ce? Pentru ca atunci cand construiti un spatiu nou, obtineti exact ceea ce doriti, plus bonusul suplimentar de a avea garantii asupra noii facilitati, astfel incat sa puteti anticipa mai bine costurile de intretinere pentru anii urmatori.Companiile de profil, cum ar fi firma de constructii Euromateria din Bucuresti , ofera o varietate de servicii care fac proiectarea si construirea unei cladiri rezidentiale un proces fara probleme.Constructia de la zero a unui imobil constituie un castig pentru beneficiar in sensul in care acesta poate fi personalizat in conformitate cu nevoile sale.De pilda, puteti opta pentru instalarea unor pompe de caldura pentru reducerea costurilor aferente confortului termic superior, dat fiind faptul ca suprafata totala utila a imobilului atrage dupa sine si cheltuieli insemnate la factura de incalzire.Niciun imobil nu prezinta garantia ca se va afla in posesia unui singur proprietar. Unele cladiri vor fi inchiriate, altele chiar dobandite sau vandute.Asadar, este deosebit de important sa putem anticipa o amortizare a cheltuielilor atat in prezent, cat si in viitor, in cazul in care cladirea va apartine unui alt beneficiar.Pentru aceasta, specialistii Euromateria propun sa optam pentru solutii termice de tipul pompelor de caldura, care asigura o scadere a cheltuielilor pe termen lung.Construirea unui imobil nou va ofera libertatea de a alege dimensiunea, planul de planseu, caracteristicile si locatia viitorului spatiu.De asemenea, va ofera posibilitatea de a include noi tehnologii inteligente si caracteristici durabile in cladirea dumneavoastra, ceea ce ar putea ajuta la economisirea banilor si la propulsarea cladirii in atentia altor proprietari.Prin apel la solutii eficiente de incalzire, cum ar fi pompele de caldura din oferta Clima Center , imobilul dumneavoastra va prezenta de doua ori mai multe sanse sa fie inchiriat in viitor ca urmare a reducerii cheltuielilor alocate incalzirii spatiului.In prezent, industria constructiilor este traversata de un curent extrem de dinamic. Este nevoie sa va orientati cautarile asupra unei firme de constructii capabile sa ofere servicii de proiectare arhitecturala si un control asupra modului in care arata noua cladire.Dincolo de necesitatile de design si de functionalitate, viitorul spatiu locativ sau comercial are nevoie de o garantie a utilizarii lui in decursul viitorilor ani.Personlizarea pana la cel mai mic detaliu a unei constructii este cheia pentru o investitie sigura.Spre exemplu, noul dumneavoastra imobil va fi, pentru 10 ani de acum inainte, sediul oficial al unei companii. Mai tarziu, insa, la lichidarea acesteia, cladirea va trebui data in posesie unui alt proprietar.De aceea, este vital ca aceasta noua cladire sa beneficieze de un background care sa o faca versatila in fata schimbarilor. Pompele de caldura de la Clima Center sunt un prim pas in acest sens.Exista si alte avantaje, mai putin evidente, pentru constructiile noi care beneficiaza de solutii termice eco. Pastrarea facilitatilor cladirii actualizate si relevante va aduce beneficii pe termen lung.In plus, noua constructie va sublinia indirect ca este vorba despre un imobil modern, al carui design nu se va demoda in urmatorii zeci de ani, deci poate fi regandit ca spatiu comercial, nu doar locativ.Un alt beneficiu al construirii propriei cladiri este echitatea dobandita in timp. Spatiul poate fi folosit ca garantie in viitor pentru a va extinde capitalul (inchiriere, vanzare etc.) .