Farmec incepe productia a doua noi produse igienizante pentru maini cu 70% alcool

Produsele actioneaza rapid, fiind o masura practica si eficienta pentru apararea sanatatii. Acestea vin in completarea portofoliului actual, care cuprinde alte doua tipuri de produse pentru igiena mainilor si a suprafetelor:Pentru distribuirea acestor produse igienizante - realizate in regim de urgenta cu resursele existente - vor fi prioritizate solicitarile pentru consumul colectiv, respectiv din partea institutiilor publice, care lupta in prima linie impotriva raspandirii noului virus COVID-19.Apoi, in functie de stocuri, produsele vor fi distribuite si catre canalele de vanzare pentru consumatorii finali.Farmec se afla in dialog permanent cu autoritatile pentru obtinerea tuturor aprobarilor si, de asemenea, cu furnizorii de materii prime, respectiv de ambalaje in vederea livrarilor si sustinerii pentru productia de biocide in regim de urgenta.Compania Farmec continua cercetarea si dezvoltarea unor noi dezinfectanti pentru maini si suprafete. Saptamana aceasta, au fost trimise mostre in laboratoare externe acreditate pentru testari, care vor dura intre 4 si 5 saptamani.Perioada de testare a eficacitatii este conditionata de timpii de actiune necesari evaluarii actiunii virucide, bactericide si fungicide. Ulterior, aceste produse vor fi supuse spre avizare Comisiei de Biocide din cadrul Ministerului Sanatatii.In acest moment, prioritatea numarul 1 a companiei Farmec este cercetarea si dezvoltarea productiei de biocide, folosindu-si toate resursele pentru o solutionare eficienta si responsabila in beneficiul sanatatii publice.Farmec S.A. Cluj-Napoca -- ramane un brand emblema pentru Romania.Portofoliul companiei impresioneaza o lume intreaga prin produse moderne, concepute in laboratoare performante. Compania are certificare internationala GMP si comercializeaza produsele din portofoliu in aproximativ 30 tari.In martie, reteaua de magazine de brand detinute de Farmec cuprinde, localizate in Cluj-Napoca, Arad, Brasov, Sibiu, Targu Mures si Timisoara,care se gasesc in Cluj-Napoca, Bucuresti, Constanta, Timisoara, Craiova, Ploiesti, Suceava, Iasi, Piatra Neamt, Galati, Oradea, Sibiu si Ramnicu Valcea si, la Bacau si Pitesti.