Echipamentul de protectie in laboratorul de farmacie

La manuirea substantelor iritante sau toxice ori a materialelor biologice, echiparea adecvata este obligatorie.Daca halatul este considerat o parte esentiala a garderobei de protectie in atelier, extremitatile raman totusi cele mai expuse.Dupa cum ar fi de asteptat, manusile de protectie nu ar trebui sa lipseasca intr-un laborator. In functie de materialul din care sunt realizate, manusile de protectie pot oferi protectie impotriva unor riscuri variate.De la manusile de unica folosinta pana la manusile din PVC ce ofera protectie antichimica extinsa, poate fi gasita o solutie pentru orice operatiune in laborator!Protectia respiratorie este o alta cerinta obligatorie la lucrul in laborator. La fel ca manusile, utilizarea mastii de protectie joaca un dublu rol: protejarea utilizatorului la riscuri, dar si a mediului steril.Pentru o minima protectie, mastile chirurgicale pot fi o optiune excelenta. Pentru contactul cu substante iritante, toxice sau materie biologica, mastile de protectie cu factor de protectie FFP2 sau FFP3 sunt alegerea potrivita.Bineinteles, in functie de riscurile la care ne vom supune ne putem orienta catre semimastile reutilizabile cu filtre detasabile.Desi unele modele pot filtra particulele aeropurtate, protectia la vapori sau gaze poate fi deficitara.De aceea, evaluarea riscurilor este absolut necesara inainte sa alegem filtrele de protectie. Mastile de protectie integrale cu vizor pot proteja intreaga fata la lucrul in laborator.Daca mediul de lucru nu necesita astfel de masuri de siguranta, o pereche adecvata de ochelari de protectie poate fi de ajuns.In functie de activitati si tipul contaminantilor, ochelarii de protectie sunt disponibili intr-o varietate de modele.Ochelarii cu ventilatie indirecta sau cei fara ventilatie protejeaza impotriva particulelor aeropurtate si infiltrarea pulberilor si vaporilor.Ca si celelalte tipuri de echipamente, ochelarii de protectie trebuie sa fie atat eficienti, cat si confortabili.Bratele ajustabile pe orizontala si verticala pot oferi un plus de confort la utilizare.Nu in ultimul rand, unele modele de ochelari de protectie se pot folosi impreuna cu ochelarii de vedere, pentru un confort sporit.