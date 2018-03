In lipsa unui sistem sanitar sanatos, romanii isi cheltuiesc toti banii pe medicamente. Cine castiga din aceasta afacere?

#Studiu

Daca in 2012, firmele din industria farma raportau un profit total de 1,65 miliarde de lei, in 2017 s-a ajuns la 2,38 miliarde lei, iar in 2018, expertii estimeaza un nivel cu 54% mai mare fata de anul de referinta 2012, de 2,53 miliarde lei.

In tentativa de a-si gasi singuri solutii pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza tot mai frecvent la farmacii, iar aceasta tendinta se vede in datele financiare, se arata intr-o analiza de specialitate remisa vineri AGERPRES.Potrivit analizei Keysfin, care a luat in calcul datele financiare ale companiilor producatoare si distribuitoare de medicamente, afacerile acestora au evoluat sustinut in ultimii ani,, estimarile pentru 2018 mergand spre 50 de miliarde de lei.Cresterea preturilor la medicamente, pe fondul valului de inflatie din acest an, va influenta in sens ascendent cifra de afaceri din acest sector, estimarile noastre indicand aproximativ 49,77 miliarde lei.Nu este exclus ca aceasta cifra sa fie depasita, evolutia vremii cu efectele sale urmand sa influenteze in mod substantial aceasta estimare, spun analistii.Cresterea afacerilor a fost insotita si de o evolutie semnificativa a profitabilitatii."Cresterea cifrei de afaceri din industria farma, care a ajuns la 26% in intervalul 2012-2017, vine in principal pe fondul extinderii sustinute a lanturilor de farmacii si a campaniilor de promovare agresive. Urmand modelul implementat cu succes in alte tari, piata farma a devenit principalul consumator de bugete de promovare, iar efectele s-au vazut rapid, in cresterea afacerilor si a numarului de clienti", au spus expertii de la KeysFin.Potrivit datelor statistice, in Romania erau inregistrati oficial, in 2016, 158 de producatori de medicamente si preparate farmaceutice si peste 6700 de comercianti cu ridicata si amanuntul.Potrivit analizei, marii jucatori din piata si-au consolidat in ultimii ani afacerile, astfel ca topul principalilor jucatori nu a suferit modificari semnificative.Sectorul productiei este condus de Terapia, cu afaceri de 567,98 milioane de lei (2016), companie urmata de firma ieseana Antibiotice (334,99 milioane lei) si Sandoz, cu 320,38 milioane lei.Clasamentul producatorilor este completat, in ordinea cifrei de afaceri, de Labormed Pharma, Gedeon Richter Romania, Fiterman Pharma, Infomed Fluids si Biotehnos SA.In segmenul comertului cu amanuntul, topul investitorilor este condus de Sensiblu SRL, cu afaceri de 1,67 miliarde lei, companie urmata de DONA, cu 902,69 milioane lei in 2016 si Help Net Farma cu 549,90 milioane de lei. Topul comerciantilor, dupa cifra de afaceri, este completat de Catena Hygeia si Ropharma.In ceea ce priveste comertul en gros, lider este Mediplus Exim cu o cifra de afaceri de 4 miliarde lei, urmat de Farmexpert DCI (2,9 miliarde lei).Statistica KeysFin arata ca, din punct de vedere geografic, cele mai multe firme din sectorul farma activeaza in Bucuresti (1.237), urmat de Cluj (322), Arges (285), Bihor (279), Iasi (279) si Dolj (278 firme).In total, in Romania erau inregistrate, in 2016, 6.905 companii in productia si distributia de medicamente, cu peste 65.000 de angajati.Expertii estimeaza ca in acest an companiile din comertul farmaceutic isi vor tempera extinderea teritoriala, acoperirea geografica la nivel regional si local atingand un nivel considerat optim."In prezent asistam la o consolidare a pietei. Din 2012 si pana in prezent, jucatorii din farma au investit masiv in principal in extinderea retelelor de distributie, iar analizele noastre arata ca am atins un moment de apogeu. 2018 se anunta a fi anul consolidarilor. Vom asista, cel mai probabil, la fuziuni si achizitii si mai putin la deschideri de unitati noi", apreciaza analistii.Trendul crescator se regaseste si la nivel global, piata globala a produselor farmaceutice fiind estimata sa creasca cu aproximativ 5% in acest an si sa depaseasca 800 de miliarde de dolari.In Europa, Germania este liderul incontestabil in privinta productiei de medicamente. In clasament urmeaza companiile din Marea Britanie, Elvetia, Franta, Suedia, Danemarca.Potrivit expertilor, viitorul pietei farmaceutice este strans legat de dezvoltarea companiilor de biotehnologie, care dezvolta noi tratamente, in special pe segmentul imuno-oncologic.