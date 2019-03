Platforma online Doctrina: 220.000 euro din proiecte digitale pentru industria farma in 2018

Digitalizarea comunicarii in farma, inca la inceput

2019, un an de crestere

Despre Doctrina

Numarul de proiecte dezvoltate de Doctrina in Romania anul trecut a crescut cu 10% fata de 2017, pe fondul diversificarii serviciilor digitale si consolidarii audientei.", declaraIn prezent, sunt peste 8000 de farmacisti si respectiv 7000 de asistenti de farmacie inregistrati ca utilizatori pe Doctrina.Anul trecut, 44% dintre farmacistii inregistrati si 50% dintre asistentii de farmacie au urmarit complet cel putin o prezentare de produs sau brand farmaceutic prin platforma Doctrina.In 2018, prezentarile din platforma Doctrina.biz au fost urmarite in medie de 4500 farmacisti, asistenti de farmacie si medici.", remarcaPlanurile de dezvoltare ale Doctrina in Romania pentru 2019 includ cresterea numarului de clienti ca urmare a dezvoltarii portofoliului de servicii si a cresterii interesului industriei fata de oportunitatile digitale.Platforma B2B de marketing specializata in digitalizarea comunicarii cu specialistii din industria farma si sanatate estimeaza pentru acest an o crestere de 30% a cifrei de afaceri, catre 300.000 euro. Doctrina.Biz este prima platforma de marketing digital dedicata industriei farma si de sanatate. Platforma faciliteaza interactiunea directa cu profesionistii din aceasta industrie, farmacisti, asistenti de farmacie si medici, prin intermediul continutului video. Este prima solutie de marketing B2B, pentru digitalizarea comunicarii in aceasta industrie.Doctrina este prezenta in Slovenia (tara de origine), Croatia, Romania, Polonia, Rusia, Marea Britanie si Turcia. In Romania, Doctrina este dezvoltata ca franciza de medicul antreprenor Doru Mircea.