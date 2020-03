Producatorii de medicamente avertizeaza: Vor aparea intarzieri la livrare de pana la 2 saptamani

Potrivit comunicatului, marii producatori de API si-au reluat productia incepand cu 1 martie, insa productorii mai mici continua sa fie inchisi. Fabricile de fermentatie si de vaccinuri functioneaza normal.

In plus, unii producatori au fost rechizitionati de guvern pentru a fabrica medicamente care se adreseaza tratamentului simptomelor bolii COVID-19 (antibiotic, antivirale).

Transporturile continua sa se faca cu dificultate, sunt trimise cu prioritate transporturi catre India, al doilea mare producator de API si produse farmaceutice din lume. India semnaleaza deja intarzieri de livrari si cresteri la costurile de materii prime.

Producatorii din China si India continua sa nu faca fata cererilor de echipamente de protectie (masti, halate, botosei) si de dezinfectante. Criza acestor materiale poate afecta inclusiv producatorii de medicamente, care le utilizeaza pe scara larga.

OMS monitorieaza o lista de 33 de substante prioritare - antibiotice, antidiabetice, antivirale si antiepileptice - pentru a identifica potentiale riscuri de aprovizionare si a elabora planuri de continuitate de livrare din alte surse.

"Asa cum am mai informat, fabricile de medicamente din Romania nu au inregistrat inca probleme de productie care sa fie legate de criza bolii COVID-19, insa s, pentru ca livrarile de materii prime din China sunt inca restrictionate si prioritizate iar transporturile din Italia inregistreaza intarzieri de pana la 2 saptamani", se arata in informarea Patronatului.