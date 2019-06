Producatorul Botox va fi vandut pentru 63 miliarde dolari, in una dintre cele mai mari tranzactii farma din 2019

Investitorii Allergan ar urma sa primeasca 0,8660 actiuni AbbVie si 120,30 dolari in numerar pentru fiecare actiune pe care o detin, adica o suma totala de 188,24 dolari pentru o actiune Allergan, o prima de 45% comparativ cu cotatia inregistrata luni seara de titlurile producatorului Botox. Noua companie rezultata in urma fuziunii va avea sediul social la Delaware si va fi condusa de Richard Gonzalez, presedintele director general de la AbbVie.Analistii subliniaza ca preluarea Allergan ofera AbbVie sansa de a-si diversifica portofoliul in conditiile in care Humira, cel mai bine vandut medicament la nivel mondial, se confrunta cu concurenta unor versiuni mai ieftine in Europa."La randul lor, actionarii Allergan obtin o prima decenta la ceea ce a fost o actiune cu un pret extrem de scazut", sustine Maxim Jacobs, director de cercetare la Edison Investment Research.Aceasta este a doua cea mai mare preluare anuntata in 2019 in industria farmaceutica, dupa ce Bristol-Myers Squibb a convenit sa preia producatorul de medicamente impotriva cancerului Celgene pentru 74 miliarde dolari.