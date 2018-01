Sanofi face tranzactii uriase in domeniul farma, care vor contribui la tratamentul bolilor rare

Tranzactia este un nou indiciu al accelerarii activitatii de fuziuni si achizitii (M&A) in sectorul global de biotehnologie si vine dupa ce Ablynx a respins oferta de 2,6 miliarde de dolari din partea companiei daneze Novo Nordisk.Saptamana trecuta, Sanofi a platit 11,6 miliarde de dolari pentru achizitionarea rivalei americane Bioverativ, intr-o tranzactie care va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare. Si firma americana Celgene va plati noua miliarde de dolari pentru Juno Therapeutics, grup specializat in tratarea cancerului.Luni, Sanofi a anuntat ca va plati in numerar 45 euro per titlu, o prima de 21,2% fata de pretul actiunilor Ablynx la inchiderea sedintei bursiere de vineri.Tranzactia va permite Sanofi sa aiba acces la cel mai promitator medicament experimental al Ablynx - caplacizumab - destinat tratarii purpurei trombocitopenice trombotice, o afectiune rara a sangelui.Morgan Stanley si Lazard au consiliat Sanofi in vederea realizarii tranzactiei, in timp ce JP Morgan a consiliat Ablynx.Prin achizitionarea Ablynx, Sanofi isi extinde prezenta in domeniul tratamentului bolilor rare, in linie cu strategia sa pana in 2020.Compania farmaceutica franceza Sanofi este prezenta si pe piata din Romania.