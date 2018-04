FT a realizat topul companiilor cu cea mai rapida crestere din Europa: Nume mari din IT-ul romanesc ocupa locuri importante

Pe baza datelor colectate, a fost publicata lista celor 1000 de companii care au obtinut cea mai alerta crestere in perioada 2013-2016.Printre numele ce fac istorie pe piata romaneasca se numara RTB House, Trencadis, Tremend, Accesa IT Consulting sau Qualitance.RTB House, compania globala specializata in servicii de retargeting pentru branduri de top din toata lumea, ocupain topul companiilor tech cu cea mai rapida crestere, potrivit analizei Financial Times.RTB House a obtinut, in aceasta perioada, o crestere de 2167%: de la 819.538 de euro in 2013 la 18.573.000 de euro in 2016. In cei patru ani, numarul de angajati s-a triplat, de la 68 la 184. Aceste rezultate au plasat compania pe a 46-a pozitie in topul general si pe a opta in randul companiilor tech.RTB House este prima companie de retargeting din lume care a dezvoltat si implementat propria tehnologie bazata 100% pe deep learning pentru achizitionarea spatiilor publicitare. Cu acest instrument, performanta campaniilor de retargeting creste cu pana la 50% in raport cu cele care nu implica deep learning."Suntem incantati si flatati de aceasta nominalizare in topul companiilor cu cea mai rapida crestere din Europa. Pozitia fruntasa in randul companiilor tech are o semnificatie speciala pentru noi si ne determina sa credem si mai mult in produsul nostru.Cu ajutorul expertizei membrilor echipei, oferim solutii adaptate perfect fiecarui client de oriunde in lume. Acesta este punctul nostru forte si gratie lui am ocupat acest loc pe lista FT1000. Crestem constant.In 2017, am implementat algoritmii de deep learning la nivelul tuturor activitatilor noastre, iar numerele sunt spectaculoase. Prin urmare, in anul urmator tintim o pozitie si mai inalta in topul FT1000", a declarat Daniel Surmacz, COO RTB House.RTB House a produs o schimbare remarcabila in industrie. Algoritmii de deep learning reprezinta o inovatie, drept pentru care tehnologia a fost premiata cu distinctia Big Innovation Award de catre The Business Intelligence Group. RTB House este o companie globala cu sedii in New York, Londra, Tokio, Singapore, Sao Paulo, Moscova, Istanbul, Dubai, Berlin, Praga, Varsovia.Operatiunile in Romania au debutat in anul 2013, iar veniturile inregistrate in primul an au fost de 47.256 de euro. In 2016, acestea s-au ridicat la 1.207.728 de euro, cu o crestere de 2555.70%.