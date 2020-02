Afacerile din sectorul IT vor atinge in 2020 nivelul de 55 miliarde lei (analiza)

Potrivit acestora, industria romaneasca se afla la momentul unor decizii strategice si trebuie sa faca pasul spre robotizare si digitalizare, spre Factory 4.0, in ton cu schimbarile majore la nivel international."Economia mondiala face deja pasul catre Factory 4.0, considerata a patra revolutie industriala, iar cel mai relevant exemplu de transformari majore, dincolo de dinamica sectorului de software, il reprezinta evolutia industriei auto care, in urmatorii 10 ani, isi propune sa renunte la productia de automobile cu motoare termice si sa se focuseze pe automobilele electrice, dotate cu inteligenta artificiala. Si Romania face pasi inainte, dovada evolutia semnificativa a business-ului din sectorul tehnologic", se arata in analiza.Aceasta mentioneaza ca numarul companiilor care activeaza in aceste domenii, de la fabricarea echipamentelor industriale si cercetare/dezvoltare in inginerie, la realizarea software-ului, consultanta, managementul mijloacelor de calcul, comertul cu ridicata al componentelor si echipamentelor de calcul, a crescut semnificativ in ultimii 10 ani, de la 13.876 in 2010 la 32.205 in 2018.Pe fondul dezvoltarii economiei, afacerile din sectorul tehnologic au avansat de la 26 miliarde de lei in 2010 la 51,1 miliarde lei in 2018. Si profitabilitatea a urmat aceeasi tendinta, avansand de la 1,56 miliarde lei in 2010 la 5,41 miliarde lei in 2018.Potrivit expertilor, dupa un an 2019 in care rezultatele preliminarii indica un avans semnificativ, 2020 se anunta a fi cel mai bun an pentru business-ul tehnologic din Romania, cu afaceri estimate de peste 55 miliarde lei si un profit peste nivelul de 6 miliarde lei.Din punct de vedere al evolutiei capitalului social, datele statistice arata un avans semnificativ in ultimii 10 ani, de la 6,25 miliarde lei in 2010 la 14,1 miliarde lei in 2018."Evolutia business-ului din acest sector este una dinamica, sustinuta de o cerere de produse si servicii in crestere de la an la an. Solutiile tehnologice pentru industria auto, pentru sectorul de prelucrare, agricultura si constructii se afla in prim-plan. Sustinuta de dinamica sectorului de software, care ofera tot mai multe solutii costumizate, economia romaneasca face pasi semnificativi catre Industry 4.0, catre robotizare si digitalizarea proceselor", afirma Marius Haratau, manager Academia Industriala.Dupa ce, inainte de Revolutie, in Romania existau zeci de intreprinderi si centre de cercetare si tehnologie in aproape toate colturile tarii, afacerile din sectorul tehnologic s-au focusat, in ultimii ani, in jurul marilor orase, in special a celor cu centre universitare, semnaleaza analiza.Astfel, Capitala se afla in prim-plan, cu 10.086 de firme active in acest domeniu, urmata de judetul Cluj, cu 3.251, si Timis cu 1.884 de companii. Pe locurile urmatoare se situeaza Iasi (1.526), Ilfov (1.433) Bihor (999), Prahova (959), Constanta (865) si Sibiu (717).La polul opus se afla judetele Mehedinti (128), Ialomita (137), Giurgiu (147) Tulcea (162), Caras Severin (160) si Teleorman (167).Potrivit statisticii, peste 32.000 de firme sunt din zona microintreprinderilor, in multe cazuri start-up-uri, si numai aproximativ 1.700 fac parte din categoria firmelor mici, medii si mari, in functie de cifra de afaceri.Cifra de afaceri medie, la nivelul intregului sector, era in 2018 de 1,5 milioane de lei, iar media profitului net se ridica la 159.502 lei.Analiza Frames & Academia Industriala arata ca cele 32.205 firme active in 2018 angajau, in total, 151.003 salariati, un numar dublu fata de anul 2010 (75.156).Potrivit expertilor, de la retele de comunicatii, la roboti, imprimante 3D, sisteme de control si, in viitor, masini autonome, Factory 4.0 va impacta in mod semnificativ economia in urmatorii ani, oferind un grad fara precedent de automatizare si independenta operationala.Acestia subliniaza ca, in urmatorii ani, competitivitatea economica a Romaniei va depinde, in mare masura, de felul in care companiile se vor adapta la Industry 4.0, inclusiv de modul in care vor dezvolta mecanisme eficiente de suport."Aceasta a patra revolutie industriala va aduce schimbari fundamentale in mecanismele economice si Romania trebuie sa fie pregatita. Noile tehnologii vor ajuta companiile sa fie mai productive si sa dezvolte produse si servicii de mai buna calitate, intr-un mediu de lucru mai sigur. In plus, le vor permite sa se dezvolte si sa fie mai competitive pe piata globala'', afirma Adrian Negrescu, managerul Frames.Si noua "Strategie UE 2030 privind industria'' se focuseaza pe aceste tendinte. Potrivit expertilor UE, automatizarea si digitalizarea productiei, a produselor si a serviciilor bazate pe date vor transforma industria europeana, conducand-o la schimbari intr-un ritm fara precedent.Strategia UE 2030 isi propune, totodata, regandirea managementului resurselor naturale si reorganizare lanturilor industriale catre o economie circular care, "va face mai mult cu mai putin".Analiza semnaleaza, de asemenea, ca, in prezent, dincolo de dinamica business-ului in sectorul tehnologic, Romania se afla la coada clasamentului european privind digitalizarea si robotizarea industriei. Datele Comisiei Europene situeaza Romania pe locul 27 din cele 28 de state membre ale UE in cadrul Indicelui economiei si societatii digitale (DESI) pentru 2019. Indicele monitorizeaza performanta digitala globala din Europa si urmareste progresele inregistrate de tarile UE in ceea ce priveste competitivitatea digitala.In general, cele mai performante tari din UE in acest domeniu sunt Irlanda, Tarile de Jos, Belgia si Danemarca, in timp ce Ungaria, Romania, Bulgaria si Polonia trebuie sa recupereze decalajul.Un numar tot mai mare de intreprinderi utilizeaza servicii de cloud (18% in comparatie cu 11% in 2014) si platforme de comunicare sociala pentru a interactiona cu clientii lor si cu alte parti interesate (21% in comparatie cu 15% in 2013). Cu toate acestea, numarul IMM-urilor care isi vand bunurile si serviciile in mediul online a stagnat, mentinandu-se in ultimii ani la 17%.Statisticile Federatiei Internationale pentru Robotica arata, pe de alta parte, ca Romania are, in prezent, 11 roboti la 10.000 de lucratori industriali, si ar mai avea nevoie de cel putin 10.000 de roboti industriali. Spre comparatie, in Polonia sunt 28 de roboti/10.000 angajati, in Ungaria sunt 57 de roboti, iar Cehia are 100 de roboti la 10.000 de muncitori. In SUA, industria americana a incorporat, in ultimii 10 ani, peste 130.000 de roboti.