Compania indiana Infosys deschide un centru de inovatie digitala in Romania. Urmatorul pas: securitatea cibernetica

Centrul se va concentra pe dezvoltarea de proiecte pentru clienti care au nevoie de tehnologii digitale de ultima ora, incluzand Cloud, Big Data, Inteligenta Artificiala si Automate de Invatare. Infosys va investi in programe de formare atat pentru angajatii actuali, cat si pentru noii angajati.Aceste programe de instruire se vor concentra pe mai multe competente cheie, printre care experienta utilizatorilor, Cloud, Big Data, ofertele digitale, abilitatile tehnologice de baza si abilitatile de informatica.De asemenea, compania a anuntat ca incheie acorduri cu Universitatea din Bucuresti si cu Universitatea Politehnica Bucuresti, in vederea unor parteneriate strategice pentru inovare tehnologica si pentru dezvoltarea fortei de munca din Romania, constand inclusiv in cursuri comune de formare, burse si cercetare.Programele de formare pentru Romania vor valorifica cunostintele si cele mai bune practici pe care compania le-a dezvoltat prin decenii de experienta acumulata in cadrul Centrului de Educatie Globala Infosys, una dintre cele mai mari universitati corporative din lume, cu sediul in Mysore, India.Totodata, Infosys are in plan deschiderea in aceasta vara a unui Centru de Securitate Cibernetica in Bucuresti. Centrul va furniza servicii complete de securitate cibernetica, 24/7, ajutand clientii europeni si globali sa progreseze pe parcursul transformarii lor digitale.Serviciile includ detectarea criminalitatii informatice, hacking etic, analizele de securitate, detectarea si raspunsul la amenintari.Centrul din Bucuresti va fi vital pentru furnizarea de servicii in intreaga regiune europeana, avand in vedere restrictiile GDPR si alte cerinte de reglementare specifice fiecarei tari.In prezent, Infosys, recent recunoscuta ca angajator de top in Europa, are operatiuni in 15 tari europene, angajand peste 12.000 de persoane. Compania lucreaza intr-o gama larga de industrii pentru clienti europeni si globali, incluzand servicii financiare, sanatate, stiintele vietii, managementul afacerilor, utilitati, productie si comert cu amanuntul.Ravi Kumar S., Presedinte, Infosys, a declarat: "Centrul nostru de Inovatie Digitala din Bucuresti marcheaza un important pas inainte pentru Infosys, deoarece compania isi extinde si mai mult prezenta in Europa, imbunatatind capacitatea noastra de a servi atat clientii regionali, cat si clientii globali.Prin parteneriatul cu institutii academice locale cheie, vom crea baze organice de talente in Romania, care nu exista pe piata astazi. Prin formarea si dezvoltarea unei forte de munca inalt calificate in Romania, putem ajuta la reducerea diferentei de competente digitale in regiune, contribuind astfel la economia romaneasca si europeana ".Mircea Dumitru, Rector al Universitatii din Bucuresti, a spus: "Europa este un laborator pentru inovatie, iar generatia care vine este dornica sa-si dezvolte abilitatile si cunoasterea in era digitala prin cursuri competitive si experienta practica.Am incheiat un parteneriat cu Infosys astfel incat tinerii specialisti romani sa poata lucra si sa se poata pregati cu experti de elita ai Infosys la noul centru, ceea ce le va oferi competenta necesara pentru a isi aduce contributia la modelarea viitorului digital al Europei."Ana Birchall, Viceprim-Ministru pentru parteneriate strategice in Guvernul Romaniei, a aratat: "Serviciile IT reprezinta o industrie care creste semnificativ in Romania, iar acest nou Centru de Inovatie Digitala ofera o mare oportunitate pentru studenti si profesionisti, deopotriva, pentru a-si dezvolta abilitatile, pentru a gasi noi perspective de cariera si pentru a contribui la dezvoltarea tehnologiilor digitale in diverse industrii din Romania si Europa. Dintr-o perspectiva economica, as dori sa evidentiez modelele de crestere rapida ale ambelor tari, India avand cel mai rapid ritm de crestere economica din lume, iar Romania la nivel european. Este un context extrem de favorabil si ar trebui sa profitam de toate oportunitatile pe care le avem pentru a consolida parteneriatul extins dintre Romania si India. In plus, cresterea economica a tarii noastre din ultimii ani reprezinta o invitatie deschisa catre investitori si companii de top, precum Infosys, pentru a aduce valoare adaugata si a deschide noi oportunitati economice."Infosys este lider global in consultanta si servicii digitale de ultima ora. Infosys isi ajuta clientii din 45 de tari sa navigheze propria lor transformare digitala. Cu peste treizeci de ani de experienta in managementul sistemelor si activitatilor companiilor globale, ne ghidam clientii cu profesionalism in calatoria lor digitala.Reusim acest lucru oferind companiilor tehnologii care au in centru Inteligenta Artificiala, ceea ce le ajuta in programarea schimbarii. De asemenea, ne echipam clientii cu solutii digitale pentru a livra niveluri fara precedent de performanta si servicii. Inovarea care are loc in centrele Infosys duce la permanenta lor imbunatatire prin transferul de competente digitale, expertiza si idei.