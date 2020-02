Companii IT: Europa conduce in materie de reglementare, dar reglementarea nu trebuie sa fie un scop in sine

"In timp ce Europa priveste dincolo de granitele sale, nu trebuie sa uitam ca Uniunea Europeana are propriul sau ecosistem dinamic de tehnologie. Noi, inovatorii nascuti si crescuti in Europa - campionii digitali, companiile aflate in faza de scale-up, startup-urile - suntem aici pentru a sustine o legislatie in domeniul tehnologiei utila pentru toti: pentru cetateni, mediul de afaceri, consumatori, angajati si investitori deopotriva. Europa conduce in materie de reglementare, dar reglementarea nu trebuie sa fie un scop in sine. Chiar daca in plina ascensiune, majoritatea companiilor de tehnologie europene sunt tinere si fragile. Pentru a le sustine cresterea, avem nevoie de un cadru inteligent de reglementare care sa creeze o Piata Unica Digitala cu adevarat dinamica, ce nu ii dezavantajeaza pe campionii nostri atunci cand acestia concureaza in plan local sau international", se arata in scrisoarea transmisa Comisiei Europene (CE) de EU Tech Alliance.In viziunea reprezentantilor EU Tech Alliance, acest obiectiv "este posibil doar daca Uniunea Europeana se asigura ca vocea companiilor europene din domeniul tehnologiei este auzita si daca vom conlucra la elaborarea initiativelor legislative, daca se va discuta cu si nu despre companiile de tehnologie din UE. In calitate de membri ai European Tech Alliance (EUTA), ne exprimam angajamentul profund de a sustine aceasta viziune comuna"."Tinand cont ca sectorul IT&C din Romania deja contribuie cu 6% la PIB, dezbaterea din Bruxelles se poate dovedi una deosebit de importanta si pentru tara noastra, dat fiind ca regulamentele si directivele ce urmeaza sa fie stabilite la 2.000 km de Bucuresti, Cluj, Iasi sau Timisoara pot stimula sau, dimpotriva, tempera avantul si ambitiile companiilor digitale romanesti pe piata europeana si, de ce nu, globala. Asta mai ales daca tinem cont ca sectorul digital este anuntat ca fiind o prioritate pentru actuala echipa de la Palatul Victoria, iar nou infiintata Autoritate pentru Digitalizare a Romaniei (ADR) opereaza in cadrul aparatului de lucru al Guvernului si in coordonarea prim-ministrului. Alaturi de ADR, discutiile pe dosarele digitale grele de la Bruxelles vor fi duse, cel mai probabil, de biroul Secretarului de stat responsabil cu Tehnologia Informatiei - CIO al Guvernului Romaniei, aflat de asemenea in subordinea prim-ministrului", sunt de parere reprezentantii retailerului online eMag.EU Tech Alliance reuneste companiile europene care au contribuit decisiv la dezvoltarea digitala a intregii regiuni. Astfel, alaturi de eMag, din asociatie mai fac parte, printre altii: Spotify (Suedia), Booking.com (Olanda), Allegro (Polonia), cDiscount (Franta), Zalando (Germania), Bolt (Estonia) si Free Now (Germania).