Companiile americane au obtinut un nou ragaz pentru a inceta sa mai lucreze cu Huawei

In luna mai a acestui an administratia de la Washington a revenit asupra unora dintre restrictiile impuse grupului chinez Huawei, la cateva zile dupa semnarea unui decret care interzicea companiilor americane sa utilizeze echipamente de telecomunicatii produse de companiile care prezinta un risc pentru securitatea nationala, o masura care viza in special Huawei. Gratie acestei reveniri, Departamentul american al Comertului a emis atunci o autorizatia temporara valabila timp de trei luni, in ideea de a permite clientilor americani ai Huawei sa continue sa cumpere echipamente produse de firma chineza.Aceasta "autorizatie temporara", care urma sa expire luni, 19 august, va fi prelungita pentru Huawei pentru inca 90 de zile, a declarat Wilbur Ross intr-un interviu pentru Fox Business Network. Unele companii de telecomunicatii din SUA sunt "dependente" de Huawei si astfel o perioada de gratie de 90 de zile a fost considerata adecvata, a precizat Wilbur Ross. "Le oferim un ragaz mai mare pentru a putea scapa de aceasta dependenta", a precizat oficialul american, adaugand ca noul termen limita va fi 19 noiembrie.Guvernul american acuza Huawei, cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii, ca este vulnerabil la implicarea in activitati contrare cu securitatea nationala sau cu interesele in domeniul politicii externe. Huawei a respins aceste acuzatii si a precizat ca echipamentele sale nu sunt vulnerabile la potentiale actiuni de spionaj din partea statului chinez.Cu o cifra de afaceri de 93 miliarde dolari in 2017, Huawei este cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii. Aceasta piata este dominata de trei companii, Huawei, Nokia si Ericsson.