Connections lanseaza startup-ul fintech Banknit

Dorin Rotarescu - coordonator de proiecte de dezvoltare software in domeniul bancar

Ionut Stanescu - managerul centrului de software development on-demand din cadrul Ontotech - divizia de software development a Connections, care a ajutat la modernizarea solutiilor software din cadrul principalelor banci din Romania

Bogdan Florea - fondatorul si CEO-ul Connections, care detine o experienta de peste 15 ani in tehnologie si antreprenoriat.

Banknit ofera posibilitatea integrarii beneficiilor oferite de conceptul open banking in platformele clientilor, printr-un sistem plug and play securizat si fara a fi necesara detinerea unei licente AISP/PISP.In momentul de fata, Banknit expune un sandbox care poate fi folosit in procesul de dezvoltare al produselor fintech de catre orice companie care doreste afisarea datelor bancare, sau initierea de plati direct din platforma lor, si integreaza peste 20 de banci din Romania."Banknit vizeaza in urmatoarea perioada sa lanseze varianta care poate fi folosita in productie, aceasta fiind propunerea de valoare a start-up-ului nostru. De asemenea, in urmatoarea jumatate de an, echipa Banknit are ca obiectiv sa se extinda si in celalalte piete din regiune, pentru a putea aduce in platforma peste 200 de banci", declara Bogdan Florea CEO Connections si co-fondator Banknit.Startup-ul Fintech Banknit aduce la un loc expertiza in banking, tehnologie, si antreprenoriat a celor 3 fondatori:Connections este lider pe piata de digital transformation din Romania, avand 300 de angajati, birouri in Bulgaria, Serbia si planuri de extindere la nivel global.Compania este specializata in Intelligent Automation, IT Infrastructure Support, Digital Business Process Management si Software Development On Demand.Clientii Connections sunt companii globale si companii medii romanesti din industrii precum Banking, FMCG, Oil & Gas, Telecom si Retail.Incepand cu luna iulie 2018 Connections a semnat un parteneriat cu UiPath, platforma de Enterprise Robotic Process Automation (RPA) cu cel mai rapid grad de adoptie la nivel mondial, alaturi de care a implementat deja cu succes procese de automatizare robotizata in industrii cheie.Totodata Connections a investit peste 200.000 euro in dezvoltarea unei platforme fintech de open banking menita sa integreze API-urile puse la dispozitie de bancile din Romania, odata cu aplicarea directivei Revised Payment Service Directive (PSD2), care obliga bancile sa dea acces la informatii privind conturile bancare de plati accesibile online, unor terte parti care isi pot dezvolta servicii de informatii, plati si alte servicii financiare catre clientii bancilor.Connections a incheiat anul 2019 cu o cifra de afaceri de 7 mil USD.