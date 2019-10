David Preece este noul Director General al Panasonic pentru Europa Centrala si de Est

David Preece s-a alaturat echipei Panasonic UK in anul 1991, dupa o activitate in industria instrumentelor muzicale digitale in cadrul companiei japoneze Roland. In anul 2013, a preluat pozitia de Director de Strategie de brand in cadrul departamentului de marketing de la sediul central Panasonic din Germania.In anul 2015 a revenit in UK unde a detinut pozitia de Marketing Director si Deputy Managing Director.David Preece: "Vin dintr-o piata unde Panasonic ocupa o pozitie dominanta la multe categorii de produse consumer cum sunt televizoarele, camerele digitale, produsele audio si video, electrocasnicele, telefoanele si produsele pentru ingrijire personala. Tocmai de aceea, consider ca se pot creat oportunitati pentru dezvoltarea business-ului in aceasta regiune. In mod special pentru segmentul audio-video consider ca aceste oportunitati sunt evidente pe pietele aflate in dezvoltare. Alte categorii de produse vizate pentru dezvoltare in Europa sunt cele de ingrijire personala - unde Panasonic este no. 1 in Japonia - si casti, categorie de produse la care Panasonic isi dezvolta resursele pentru a crea elemente inovative proprii. Consider ca este momentul unor schimbari si astept cu interes consolidarea relatiilor cu retailer-ii din regiune si investitiile ambelor parti in activitati reciproc avantajoase."