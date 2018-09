Divizia de servicii IT a Deutsche Telekom concediaza 5.600 de angajati din Germania

T-Systems a fost ani de zile divizia-problema a celui mai mare grup de telecomunicatii din Europa, marjele sale de profit fiind constant sub presiune.Acordul, semnat dupa luni de negocieri intense, reprezinta o realizare pentru americanul Al-Saleh, adus anul acesta pentru a redresa T-Systems.", a anuntat un purtator de cuvant, precizand ca primele instiintari privind concedierile vor fi trimise angajatilor saptamana viitoare.Al-Saleh, care si-a acordat un termen de doi ani pentru a redresa compania cu o capitalizare bursiera estimata la sapte miliarde de euro (8,1 miliarde de dolari), vrea ca aceiConform acordului, 3.765 de angajati vor fi concediati pana la sfarsitul lui 2020 si, daca afacerea nu redevine profitabila pana atunci, vor fi reduse inca 1.200 de posturi in 2021.De asemenea va fi redus numarul angajatilor din afara Germaniei si in viitor. In prezent, T-Systems are pe plan global 37.500 de angajati.Deutsche Telekom AG este cea mai mare companie europeana de telecomunicatii, cu operatiuni in mai multe tari din Europa Centrala si de Est, inclusiv in Romania.Grupul controleaza 40% din actiunile Hellenic Telecommunications Organization (OTE), care, la randul sau, detine 54,01% din Telekom Romania.La jumatatea lunii august 2014, Romtelecom si Cosmote Romania au anuntat ca vor fi reprezentate comercial prin intermediul brandului Telekom Romania, iar produsele si serviciile vor fi oferite sub brandul 'T'.