Donald Trump arunca o umbra de indoiala asupra viitorului relatiei dintre Huawei si furnizorii americani

Potrivit informatiilor aparute in mass media la finele saptamanii trecute, Departamentul american al Comertului este asteptat sa prelungeasca autorizatia care permite furnizorilor americani sa faca afaceri cu Huawei, astfel incat grupul chinez sa poata sa asigure servicii pentru actualii sai clienti. Aceasta "autorizatie temporara" de care beneficiaza Huawei va fi prelungita timp de 90 de zile, un anunt oficial in acest sens urmand sa fie facut luni, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar.Cu toate acestea, duminica, Donald Trump a declarat ca "Huawei este o companie cu care am putea sa nu mai facem niciun fel de afaceri" din motive ce tin de securitatea nationala."In acest moment pare mai probabil ca nu vom face afaceri. Nu vreau sa facem niciun fel de afaceri pentru ca este o amenintare la adresa securitatii nationale. Vom lua o decizie cu privire la acest subiect in viitorul apropiat", a spus Donald Trump.Aceste declaratii ale presedintelui SUA contrasteaza cu cele ale principalului sau consilier economic, Larry Kudlow, care a confirmat ca procesul de autorizare pentru Huawei a fost prelungit pentru inca trei luni.Guvernul american acuza Huawei, cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii, ca este vulnerabil la implicarea in activitati contrare cu securitatea nationala sau cu interesele in domeniul politicii externe. Huawei a respins aceste acuzatii si a precizat ca echipamentele sale nu sunt vulnerabile la potentiale actiuni de spionaj din partea statului chinez.